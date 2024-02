Oleato: mezclar café con aceite de oliva, una bebida que levanta polémica

El oleato se ha denominado a la mezcla de café con aceite de oliva, que muchas personas están consumiendo desde hace algún tiempo y que para otros resulta ser una combinación inverosímil.



Es bien sabido que el café proporciona varios beneficios a la salud, como el de dar energía, para poder realizar fácilmente las tareas diarias.



Pero ahora se está utilizando la mezcla de esta bebida milenaria con aceite de oliva y algunos expertos se han pronunciado al respecto.

El café también puede ayudar como efecto diurético y le da más acidez al estómago.



Por otra parte, el aceite de oliva es una grasa de las más saludables que existen para tener en cuenta en su alimentación diaria, tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y que protege el corazón.



Estos dos alimentos son totalmente diferentes, dado que por ejemplo el café que contiene cafeína y aceites como el cafestol y el aceite de oliva contiene minerales como el calcio y el potasio, aún no existen evidencias científicas que prueben los beneficios de la mezcla.



De acuerdo con la especialista Beata Rydyger, “añadir aceite de oliva al café no es tan común, por lo que no hay muchas pruebas científicas que respalden que ofrezca algún beneficio específico para la salud”.



Algunos nutricionistas les sugieren a sus pacientes utilizar esta mezcla en ayunas, antes de salir a un entrenamiento intenso o por ejemplo una sesión de running, porque les puede proporcionar más energía y quema de calorías que les ayudará a disminuir su porcentaje de grasa.



Sin embargo, esto no se ha comprobado con estudios más serios y otros afirman que al adicionar una grasa al café, por el contrario, aumentará su porcentaje de calorías.

Cómo tomar la mezcla

De acuerdo con el barista Rufus Gideon, existen dos maneras de añadirle el aceite de oliva a esta bebida:

Café solo: en el que no se sentirá muy fuerte el sabor del aceite, porque el café, su sabor y lo equilibrará Con leche: primero se la hace como una especie de crema con un vaporizador para luego agregarle el aceite y el café, que según el experto, le proporciona un sabor diferente, homogéneo y especial.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

