Ante las agonizantes olas de calor un hombre decidió aprovechar el aire acondicionado del supermercado D1 en Montería, para no sentir el intenso bochorno que ya afecta a varias regiones del país.



Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), esta temporada de mayo se ha sentido con más grados de temperatura que lo normal, especialmente a las zonas que están cerca al mar, o que tienen un clima cálido, como la costa Caribe y los territorios del Pacífico.



(Le puede interesar: ¿Ola de calor en Colombia? Conozca por qué el fin de semana fue tan caluroso)



En el reporte diario de la entidad meteorológica, se puede evidenciar el incremento y la variación del clima con mediciones de hasta 34° grados en ciudades como Santa Marta, Valledupar y Riohacha.

Un clima que sin duda muchos sienten como sofocante, y con el que deben ser prácticos para soportar el inminente calor, como el hombre que ingresó al D1 con un colchón inflable y una cobija en mano, por si el frío al lado del refrigerado era muy alto.



Según el protagonista, permaneció tres horas al interior del establecimiento, pese a que los empleados trataron de convencerlo de salir de allí, pero este no les hizo caso hasta que decidió salir de manera voluntaria, tras sentir que se había refrescado lo suficiente.



(Siga leyendo: Qué es el estrés térmico que científicos piden incluir en las alertas de calor).



"Papi, ustedes están chupando calor porque quieren, yo me vine aquí pa' mi airecito acondicionado, que lo estoy disfrutando al máximo, ustedes están allá chupando calor", expresó el monteriano en la publicación.



El episodio que generó toda clase de reacciones una vez fue publicado en Facebook por el mismo sujeto, identificado como Pedro Doria, fue blanco de risas y críticas en la red social.



"Multan a ciudadano por utilizar las refrigeradoras como dispensador de aire acondicionado","Joda tres horas no te dicen nada", "El oso polar voy a llamar al gerente del D1", fueron algunos de los mensajes más destacados en el clip que ya completa más de nueve mil visualizaciones.

Aumento de temperatura en Bogotá por ola de calor

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias