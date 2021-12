'Oki Doki' marcó los fines de semana de la televisión colombiana, entre 1992 y 1997.



“Ha llegado la hora de empezar a cantar, de buscar instrumentos y una orquesta formar. Tomillo, Canela, Coco, Pimienta y Vainilla serán la receta perfecta para cocinar un menú musical”, decía el intro del programa que cantaron miles de niños y familias hace cerca de treinta años.



“Oki Doki, Oki Doki”, recitaban todos.

Las pantallas del canal ‘RCN’ mostraron a un grupo de jóvenes que se apropiaron de una casa antigua para realizar todo tipo de aventuras y, sobre todo, cantar.



Los actores, dirigidos por Toni Navia, se lanzaron al estrellato gracias a su actuación. Algunos continuaron en el mundo del cine y la televisión, pero otros se alejaron de las cámaras.



Gonzalo Escobar

Escobar hizo parte del elenco cuando tenía 20 años. Foto: RCN Televisión / Instagram: @gonza_1127

El pereirano interpretó a ‘Coco’ cuando tenía 20 años. Era el líder de la manada y se caracterizó por su popular melena.



“El personaje era muy odiado porque, como era el mayor de edad, daba órdenes. Me decían que yo era muy picado. El bullying fue impresionante”, recordó Escobar, en 2018, durante una charla con ‘Bravíssimo’, franja de fin de semana de ‘CityTv’.

Según contó, iba a fiestas y los televidentes del programa lo trataban mal y lo sacaban de los espacios. En 1999 decidió empacar maletas y radicarse en Miami, Estados Unidos.



Una vez en tierras norteamericanas se dedicó a oficios varios: limpió oficinas, trabajó como constructor y abrió un local de venta de alfombras y celulares.

Tuvo un hijo al que llamó Gonzalo Junior.



Regresó a Colombia en 2018 y se dedicó a compartir con su familia en Pereira. Además, ha aprovechado para reencontrarse con el elenco de la producción.

Carolina Cuervo

Carolina Cuervo participó en la serie a los 12 años. Actualmente realiza papeles en teatro, cine y televisión. Desarrolló un papel para la novela 'La tusa', de Caracol. Foto: Archivo particular

La actriz, hija de la directora Toni Navia, participó en ‘Oki Doki’ con 13 años. Los colombianos la recuerdan por su personaje de ‘Canela’.



La bogotana, ahora con 42 años, continuó su camino por la actuación. Ha estado en ‘Prisioneros del amor’, ‘Francisco el Matemático’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘Puras sangre’ y ‘La ley del corazón’.

Su último papel en la televisión fue el de ‘Liliana’ en la serie ‘La venganza de Analía’, la cual transmitió el canal ‘Caracol’.



“¿Qué es lo mejor que le ha dejado su carrera?”, le preguntó EL TIEMPO a Cuervo, en 2018.





“La posibilidad de hacer esto que amo, de vivir del arte y de poder generar pensamiento”, replicó ella, quien también ha estado en obras de teatro y películas.

Jorge Arturo Pérez

Jorge también incursionó en la presentación. Foto: RCN Televisión / Instagram: @elperez

‘Tomillo’ fue encarnado por el bogotano Jorge Arturo.



“Es lo mejor que me ha pasado. Gracias a ‘Tomillo’ me han dado entrada en muchos lados. Mucha gente me dice ‘Tomillo’ o, más chistoso aún, ‘Don Tomillo’. Solo me da rabia cuando las personas que me conocen o que trabajan conmigo me llaman así; me pregunto: ‘Pero bueno, ¿y a quién le están hablando?, ¿a ‘Tomillo’ el de ‘Oki Doki’ o a Jorge Pérez?”, le dijo a este diario, en 2013.

Después de este papel, Pérez hizo parte del elenco ‘Pa’ Machos’, ‘Juliana, qué mala eres’, ‘Padres e Hijos’, ‘La saga’, ‘Me amarás bajo la lluvia’ y ‘Chica Vampiro’.



También impulsó su faceta como presentador durante siete años en el programa infantil ‘Bichos’, del canal ‘RCN’.



En 2016, se mudó a Estados Unidos junto a su esposa Mónica Piñeros, una diseñadora.



Vive en Nueva York. Se enfocó en el teatro, lo que le ha permitido profundizar su faceta artística.

Cecilia Navia

Chichila encarnó a 'Pimienta'. Foto: RCN Televisión / Instagram: @chichilanavia

Nació en Pitalito, Huila, hace 43 años, bajo el nombre de Carmen Cecilia Rivera Navia.



Aunque en ‘Oki Doki’ los créditos la identificaban como Carmen Rivera, su nombre artístico es Chichila Navia.



Ella interpretó a ‘Pimienta’, también llamada ‘Mechas’, cuando tenía 14 años y compartió pantalla con su prima Carolina Cuervo (‘Canela’).



Por sus habilidades actorales ha sido reconocida con tres premios India Catalina.

‘La viuda de la mafia’, ‘Floricienta’, ‘Escobar, el patrón del mal’ (interpretó a Patricia Urrea, esposa del capo), ‘Garzón’ y ‘Pa’ quererte’ son algunas de las series y telenovelas en las que ha participado.



En ‘Pa’ quererte’ interpretó a ‘Verónica’, una mujer que era violentada. Por tanto, Chichila aprovechó el personaje para alzar su voz.



“Los artistas tenemos una responsabilidad social porque nuestra voz es escuchada. Cada cual tiene una pasión y, en mi caso, es la mujer”, dijo en entrevista con ‘Bravíssimo’ hace algunos años.



La actriz tiene dos hijos y está casada con el también actor Santiago Alarcón.

Verónica Orozco

Verónica apareció en la serie a los 13 años. Actualmente actúa en teatro, cine y televisión, además de alternar su trabajo con la música. Foto: Archivo particular

La bogotana personificó a ‘Vainilla’. Tenía 13 años cuando ‘Oki Doki’ le cambió la vida.



“Me enseñó lo que necesitaba saber de este medio, que no es solo aprender a actuar, sino a comportarme, que hay momentos arriba y momentos abajo, que a veces hay trabajo y otras, no”, aseguró meses atrás en entrevista con EL TIEMPO.



Es hija del actor Luis Fernando Orozco y su hermana es Ana María Orozco, la recordada ‘Betty, la fea’, así que su familia siempre ha estado involucrada con la televisión.



Después del programa infantil, Verónica participó en ‘La lectora’, ‘Isabel me la veló’, ‘A corazón abierto’, ‘Bloque de Búsqueda’, ‘La Gloria de Lucho’ y ‘Verdad oculta’.



Tiene una hija de nueve años.



En la actualidad sigue enfocada en su carrera actoral.

