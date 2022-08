Los tratamientos de belleza son cada vez más solicitados cuando se trata de asistir, por ejemplo, a un gran evento o celebración. Sin embargo, no todos los procedimientos y sus materiales tienen una buena reacción del organismo.

Es el caso de una adolescente de Estados Unidos que dijo haber sufrido una terrible reacción alérgica como ‘ojos de zombie’ al realizarse dos veces una extensión de pestañas para un día muy importante.



Haley Fetzer, de 17 años, quien reside en Ohio, decidió alargar sus pestañas, con el objetivo de arreglarse para su baile de graduación. No obstante, no todo surgió como esperaba, ya que después de unas horas tuvo una pequeña alergia en sus ojos, tomando un color casi rosado.

Haley Fetzer de 17 años. Foto: TikTok: @haley.fetzer_

Ella explicó para el medio estadounidense ‘Kennedy News’ que creyó que era causa del heno que se encuentra en su casa, ya que vive en el campo: “Cuando comenzó parecían pequeños vasos sanguíneos rotos, todos agrupados en la parte inferior de mi ojo”.



Tomó la decisión de aplicarse unas gotas especiales para la irritación ocular, las cuales funcionaron bastante bien durante su esperada noche como si no hubiera pasado absolutamente nada.

La peor decisión

Con el paso del tiempo, la estadounidense se sometió a otro tratamiento para sus pestañas, el cual fue una terrible decisión, puesto que de nuevo empeoró su visión pero de una manera más preocupante que la anterior.



"En menos de dos horas, mis ojos estaban rojos y llenos de sangre. Parecía que se me acumulaba la sangre en los ojos y cada vez que parpadeaba salía una sustancia viscosa de ellos", relató Fetzer para el medio anteriormente mencionado.

Sus ojos se volvieron cada vez más pesados con el transcurso de esa noche, causando un gran susto. Con varias toallas húmedas y tibias, intentó que toda la mucosidad desapareciera, pero no obtuvo ningún resultado.



Se dirigió hacia la persona que le realizó el procedimiento para deshacerse de las pestañas y el pegamento que le impregnaron. Le recetaron algunos antihistamínicos y un lubricante para quitar la secreción.

La alergia de Haley Fetzer. Foto: TikTok: @haley.fetzer_

La reacción fue disminuyendo gracias a los medicamentos, aunque no se curó totalmente después de cinco semanas con una ceguez leve, aseveró en ‘Kennedy News’: “Tuve que caminar a ciegas hasta el baño y poner mis ojos bajo el chorro de agua tibia y eventualmente pude abrirlos”.



Actualmente se encuentra recuperada, pero la situación fue difícil para ella, ya que decidió no salir de su casa porque afirmó que parecía tener ‘ojos de zombie’ y podía asustar a los niños con solo caminar en la calle.

“Terminé pensando que sería una buena idea y no estaba al tanto de ninguna de las reacciones o consecuencias graves que pueden ocurrir después. Solo tenga en cuenta que esto puede suceder y si tiene la piel sensible, probablemente no sea la mejor idea”, concluyó Fetzer.

