Un insólito hecho se ha vuelto viral en las últimas horas en Argentina luego de que apareciera en redes sociales. El menor, Gerónimo, cautivo a todos con su gesto, al poner a disposición una figura del Mundial para recuperar a la mascota de una amiga.



El perro se llama ‘Francisco’ y desapareció el pasado 4 de septiembre de su casa en Jujuy, Argentina. La dueña es Dalma Ayos y advirtió la pérdida cerca de las dos de la mañana.



Francisco llevaba seis años viviendo con su dueña. Foto: Facebook: Sol Ayos

La joven llegó a su casa y encontró que la puerta se encontraba rota, por esta razón, Dalma cree que se trató de un robo y que su mascota está sana y salva en algún lugar.



Tras el suceso, la mujer se movilizó para encontrar a ‘Francisco’. Su búsqueda empezó en el barrio Ejército del norte, donde vive. En redes sociales, compartió un cartel de búsqueda y pidió que la ayudaran a localizar al perrito.



Dalma escribió en la publicación que está ofreciendo 50 mil pesos argentinos, o 350 dólares estadounidenses, de recompensa para que le entreguen a ‘Francisco’.



“Cuando siento que ya no puedo más, creo que él (Francisco) me da fuerzas para seguir buscándolo sin parar. ¡Me está esperando! Días y noches sin parar. Buscando, preguntando, pegando carteles, recopilando información. Él es mi único compañero acá en Jujuy”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.



Hasta la fecha, Dalma no ha encontrado a su perrito ‘Francisco’ y sigue esperando que sus fotos y publicaciones lleguen a alguien que tenga información. En medio de la búsqueda, cientos de personas se han unido a la causa.

La lámina de Messi

Dalma Ayos trabaja en un negocio del mismo barrio en el que vive. En el lugar todos conocen ampliamente a la joven y su pequeña mascota. Es por eso que el hijo de su jefe, Gerónimo, se unió a la búsqueda.



El menor apenas tiene siete años pero quiso aportar a la recompensa. Ofreció dos láminas deseadas de su álbum Panini del mundial. Una de ellas es la de Lionel Messi, el capitán de Argentina y uno de los mejores jugadores del mundo.



El gesto del pequeño conmovió a miles, debido a que la figura del jugador del PSG es una de las más difíciles de encontrar. Gerónimo también puso a la disposición de Dalma, la carta de Dušan Vlahović, estrella de la Juventus.



A pesar de que no han encontrado a Francisco, la historia se volvió noticia nacional tras lo hecho por Gerónimo. En sus redes sociales, Dalma agradeció al pequeño por su solidaridad.

