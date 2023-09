Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues durante varios años acompañó a los colombianos en diferentes producciones de los canales RCN y Caracol. Esto ha hecho que la bogotana acumule una gran cantidad de seguidores y en sus redes sociales suele ser muy activa y muestra como es su día a día.

En las últimas horas, Cediel publicó unas historias de Instagram en las que se le veía acompañada por Daniel Hoyos, mejor conocido en el país por su personaje 'Suso el Paspi'.



Estos dos famosos son muy buenos amigos, incluso, fueron pareja en el programa de Caracol 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', este reúne presentadoras y modelos con humoristas del canal y se van de viaje. En esa ocasión, la bogotana y el paisa fueron a México.



(No deje de leer: ¿Qué es el Halo solar y cómo podría influir en el amor, según la astrología?).



En la grabación se podía ver a Daniel abrazando a Jessica y pasando un momento, ya que se estaban tomando un par de tragos. Incluso, Jessica confesó que estaban borrachos.

”Oiga ya se emborrachó, dani está borracho”, comentó Cediel. Seguido a esto, Hoyos reiteró que solo se habían tomado una copa de vino y por esta razón era muy pronto para afirmar que estaba pasado de tragos. Incluso, reveló que era Jessica quien estaba borracha.



En medio de las risas, recordaron lo que pasó en uno de los viajes de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’:



“En el 2017 nos fuimos a México, al Museo del tequila, y allá se emborrachó con tequila y mezcal. Hoy se emborrachó con vino”, comentó la bogotana.



(Le puede interesar: La batalla legal de los emojis: hombre fue despedido por un mensaje ambiguo).

Luego de esto, Hoyos volvió aclarar que no estaban tomados: “No, no, no. Hoy no nos emborrachamos, tenemos esta cara de borrachos porque hemos grabado todo el día y hemos dormido muy poco”. Sin embargo, Cediel lo contradijo y dijo: “¡La cara! ¿Y por qué está hablando en letra pegada?”.



Seguido a esto, comentaron que posiblemente este video se vuelva popular y lo comenten en los diferentes medios de comunicación.



"“Va a salir Diva Jessurum diciendo: 'Dani’ Hoyos y Jessica Cediel, ebrios en Bogotá'”, comentó el comediante. A lo que Jessica respondió: "Que salga en todo lado…, ya que nos armen pareja, oficialicemos esta vaina”.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y han afirmado que este clip les hizo pasar un buen momento.

Jessica Cediel habla sobre cómo Dios ha influido en su vida y sus decisiones

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

