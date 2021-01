¿Busca trabajo? Recomendaciones para superar el test psicotécnico

Al comienzo de cada año es natural que el mercado laboral tenga un considerable movimiento. El 2021 no es la excepción y por eso son comunes las situaciones de conocidos y familiares que están en la búsqueda de un nuevo empleo.



Uno de los pasos más abrumadores es el de atravesar por los largos y variados procesos de selección que tienen las empresas para escoger a quienes serán los próximos miembros de su personal.

Entrevistas, pruebas y preguntas difíciles pueden causar inseguridad entre los aspirantes.



Los test psicotécnicos, por ejemplo, son un temor común entre quienes buscan un nuevo trabajo, pues, en ocasiones, no es tan fácil saber cuáles deben ser las respuestas correctas (si acaso las hay).



Por eso, le damos algunos consejos para que se prepare y no se lleve sorpresas después de ejecutar este tipo de evaluaciones.

¿Qué es un test pscotécnico?

Es una prueba especializada que permite saber detalles del perfil y de la personalidad de los aspirantes. "Es una medida objetiva y estandarizada de un tema específico que nos ofrece elementos para tomar decisiones con respecto a la persona que es evaluada", aseguró Cristina Herrera, gerente dela empresa Talenti, en conversación con el medio especializado 'El Empleo'.



No obstante, procuró matizar el alcance de esta prueba. Si bien se trata de una evaluación que arroja luces sobre los posibles empleados haciendo uso de criterios objetivos, también requiere contrastarse con otras herramientas de selección.



De acuerdo con 'El Empleo', es fundamental tener en cuenta que los elementos que se pueden medir con estos test son: nivel intelectual, personalidad y competencias técnicas y de gestión.

Tenga cuidado con su tiempo

Aunque parezca obvio, igual que en cualquier examen académico que debió presentar en su vida, el tiempo es fundamental. Desde antes de la pandemia era una tendencia que este tipo de pruebas se presentaran de forma online, así que durante el confinamiento y el teletrabajo es muy probable que esta sea la modalidad que se use en el proceso para enviar las respuestas.



Dicho eso, es mejor que no se confíe porque está respondiendo desde la comodidad de su casa. Mida su tiempo y no tarde demasiado en una pregunta, pues estos segundos cruciales se les restarán a los interrogantes siguientes. Ojo: no se trata de hacer la prueba de afán, sino de contestar con concentración, pero teniendo presente que el tiempo es limitado.

Lea atentamente

Otra recomendación que no sobra resaltar. Es importante que tenga plena conciencia de lo que están preguntando, más aún al tener en cuenta que, en ocasiones, estas pruebas suponen situaciones laborales específicas que usted debe comprender a cabalidad para contestar de forma adecuada.



Recuerde que, si usted no presta atención a lo que le plantean, puede cometer errores de coherencia. Según lo que le dijo Alejandra Reyes, quien fungía como directora de Desarrollo Humano de la Fundación Dale la Vuelta, a 'El Empleo', es probable que haya preguntas que se repitan o que busquen que usted dé respuestas parecidas.

Sepa bien a qué cargo está aplicando

Reyes también explicó que es importante saber cuál será la vacante que se va a ocupar, pues en ocasiones los test buscan evaluar habilidades específicas para los cargos ofrecidos.



Claro: esto no implica que deba mentir en sus respuestas, sino que sepa por qué le hacen algunas preguntas.

La sinceridad es fundamental

Reyes sostuvo que el hecho de que se repitan algunos dilemas no solo apunta a la coherencia sino que sirve "en otras palabras, para saber si está siendo honesto”.



Es decir, si usted intenta dar una imagen falsa o exagerada de quien es, puede fallar la prueba.



Lo importante no es que se concentre en lo que cree que la organización quisiera que usted respondiera, sino en la respuesta auténtica que usted siente que debe dar.



Conteste con tranquilidad

El hecho de que esté respondiendo una prueba psicotécnica puede significar, en algunos casos, que su proceso de selección ya está avanzado. Es importante que mantenga la confianza y que esté descansado antes de responder la prueba. Aunque es una fase muy importante, se complementa con los otros métodos de selección y no es la única que puede cambiar su carrera hacia el empleo soñado.Además, sirve para que sus posibles empleadores tengan la oportunidad de conocer cuál es su perfil y cuáles son sus fortalezas.

Tendencias EL TIEMPO