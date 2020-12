Nueva multinacional llega a Colombia y estas son las ofertas que tiene

A pesar de la contingencia provocada por el nuevo coronavirus en Colombia, los analistas apuntan a que el 2021 podría ser un mejor año para la economía del país.



Entre otros signos de recuperación, el Dane señaló que para octubre de este 2020 el desempleo se ubicó 14,7 por ciento, lo cual mostró un descenso sostenido en comparación a septiembre, cuando llegó a 15,8 por ciento. En agosto de este año también se había registrado una cifra más alta, de 16,8 por ciento.

Aunque aún falta mucho por hacer en materia laboral, también se ha sabido de la llegada de nuevas empresas al país, que tienen ofertas para todo tipo de perfiles. Una de ellas es el Grupo Babel, una multinacional de Costa Rica que se dedica a proyectos de transformación digital y que tiene presencia en varios países de Latinoamérica y el Caribe.



De acuerdo con el medio económico 'El financiero', de Costa Rica, la marca comenzará a operar a partir del próximo 4 de enero. Su central operaría desde Bogotá, pero contaría con una fábrica de Software en Cali y una oficina secundaria en Medellín.



"Iniciamos operaciones con dos objetivos muy específicos: el primero es contratar personal para exportar servicios a nuestros clientes en otros países de Latinoamérica, y el segundo es brindar al mercado colombiano servicios altamente especializados basados en el agilismo empresarial y la automatización de procesos, incluyendo DevOps para las fábricas modernas de software", advirtió Esteban Oviedo, el CEO de la empresa.



A continuación, le contamos sobre cómo aplicar a algunas de las propuestas que tiene para el mercado del empleo en Colombia.

¿Cómo acceder a las ofertas?

Según lo que ha señalado la firma, hay dos formas de postularse a un empleo en su organización. Una es enviando la hoja de vida al correo reclutamiento@grupobabel.com y la otra es de forma directa a través de su página web, www.grupobabel.com.



Para hacer efectiva la postulación en el portal debe acceder a la pestaña que reza 'Capital humano'. Allí aparece un título que señala "Trabaja con nosotros" y más abajo un letrero que dice "postularse".



Lo siguiente es completar los datos básicos que solicita el portal. Algunos de ellos son el nombre, el correo electrónico, la formación académica y el nivel de inglés. Más adelante pregunta por información más específica como la experiencia laboral, la posibilidad de trasladarse y la aspiración salarial.



Recuerde que antes de ingresar esta información debe tener claro a qué vacante está aplicando, porque durante el proceso se la preguntarán.

¿Cuáles son las vacantes?

Debido a que esta es una empresa dedicada al software y a la transformación digital, en general requiere de personal calificado en estas áreas.



Aunque en su página web no siempre especifica cuáles son las condiciones de cada uno de sus cargos, sí señala cómo postularse a ellos y cuáles son los puestos que tienen una vacante abierta.



Entre otros cargos están:



- Ingeniero en aseguramiento de la calidad del software. (Debe tener conocimientos en diseño, elaboración e implementación de planes y casos de pruebas, pruebas utomatizadas, presentación de reportes sobre el resultado de los ciclos de pruebas realizados, seguimiento y control de defectos encontrados en los ciclos de pruebas, administración de los servidores de QA, pruebas de vulnerabilidad y análisis de métricas y diseño, análisis y gestión de DevSecOps.



-Ingenieros de software full stack (no específica conocimientos o habilidades).



- Desarrollador de aplicaciones móviles (no específica conocimientos o habilidades).



- Reclutadora (no específica conocimientos o habilidades).

Tendencias EL TIEMPO