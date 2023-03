La oferta de trabajo fue publicada por una compañía de la provincia china de Shenzhen, al sur del país. Usuarios de Weibo, una red social china similar a Twitter, tomaron interés por la situación al ver que la empresa especificó que solmente serían elegidos candidatos que fueran vegetarianos

Medios locales de China aseguran que la publicación menciona que "todo el personal es vegetariano y son buenos compañeros". Quien desee aplicar a ella debe tener habilidades para desarrollar un mercado, tener un buen trato con clientes y y realizar proyectos de forma cooperativa.



Internautas chinos, sorprendidos por la publicación, argumentaron que estas son cualidades "no exclusivas de los vegetarianos" y cuestionaron las razones por las que existe dicho requisito.



De acuerdo con información de la agencia EFE, el director ejecutivo de la compañía, que fue creada en 2020, acudió también a redes sociales para responderles a los curiosos. Según el ejecutivo, no tendría sentido "contratar a un empleado que fuma, bebe y come carne", cuando la empresa se dedica a la industria vegetariana.



"Los puestos que estamos contratando esta vez no son para empleados normales, sino para socios. Todo el mundo está involucrado en la industria vegetariana, pero si no pueden aceptar estas condiciones, pues que no vengan y ya está", afirmó el director ejecutivo a través de redes.



Frente a estas respuestas, los usuarios de Weibo cuestionaron la legalidad de la propuesta, Medios chinos entrevistaron a Fu Jian, un abogado que aseguró que la solicitud "no era razonable" y podría violar la ley.



"Esta oferta puede implicar discriminación laboral, infringir el derecho a la igualdad en el empleo y puede conllevar el riesgo de ser denunciado por los empleados y solicitantes de empleo, o incluso ser procesado", afirmó Fu.



Algunos usuarios de Weibo invitaron a la empresa a buscar candidatos en templos budistas mientras que otros aseguraron que la compañía "no es digna" de sus capacidades de trabajo.



Sin embargo, hubo quienes la defendieron y dijeron que no tenía nada de malo solicitar empleados vegetarianos dada la industria en la que participa la empresa.



REDACCIÓN TENDENCIAS

EL TIEMPO

