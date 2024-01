Odontología: ¿cómo debe usar el hilo dental para proteger la salud de los dientes?

Para mantener una buena higiene bucal no solo basta con cepillarse mínimo tres veces al día, también debe complementar su limpieza con un hilo dental que le permitirá retirar toda la comida que está acumulada entre sus dientes y visitar regularmente a un profesional en odontología y cuidado dental.



Debe recordar que esto no se trata de un fin estético, sino que evita que se desarrolle alguna enfermedad en sus encías y la aparición de las caries que van dañando poco a poco su dentadura si no es tratada a tiempo con un profesional de salud dental, según la Clínica de la Universidad de los Andes.

Aunque usted se cepille y utilice el hilo dental las tres veces del día, puede tener alguna patología si no realiza su higiene de la manera correcta, incluso podría causarse algunas heridas en el proceso. Por tal motivo, aquí le explicamos cómo debe utilizar sus implementos de limpieza.



El aseo mediante el cepillo, el enjuague bucal y el hilo dental ayudan a evitar el dolor de muelas y otras enfermedades en la garganta. Foto: iStock

¿Cómo usar el hilo dental correctamente?



Para eliminar la placa bacteriana y las partículas de comida que se acumula entre sus dientes, y que su cepillo no puede alcanzar fácilmente, se recomienda que use el hilo dental de la siguiente manera.



Primero, tome unos 45 centímetros del producto, enrolle la mayor parte en su dedo anular, dejando 3 o 5 centímetros del hilo para poder sostenerlo entre sus dedos pulgares e índices y así facilitar su movimiento de arriba hacia abajo en las divisiones de su dentadura, según la página oficial de ‘Colgate’.



Luego, curve el producto en forma de ‘c’ y de manera cuidadosa realice suaves movimientos en la base de cada diente, asegurándose de que el hilo dental logre pasar por debajo de la encía. No debe golpear ni forcejear al momento de acercarse a esa área, puesto que puede cortarse o lastimar el tejido gingival que es muy delicado.



Cabe aclarar, que debe usar secciones limpias cuando pase por cada uno de los dientes. Finalmente, cuando retire el hilo, muévalo de atrás hacia adelante, sacándolo hacia la parte de arriba hasta que este salga de sus dientes.

¿Qué tipos de hilo dental existen?



Para la higiene de su boca puede encontrar diferentes tipos de hilo dental dentro del mercado, los cuales se adaptan a las diferentes necesidades que puedan tener las personas durante su uso, evitando las lesiones, según ‘Mejor con salud’.

El que está hecho de un filamento de forma redondeada se llama seda dental, la cual se recomienda a aquellas personas que tienen los dientes muy juntos o estrechos. El que está compuesto por varias hebras de nylon o seda encerado, se llama multifilamento, es una opción suave y flexible para quienes tienen espacios interdentales de tamaño regular.



Por otra parte, si tiene espacios más grandes en su dentadura, puede usar el monofilamento, que es producido de caucho, plástico o politetrafluoroetileno, que lo hace más resistente y se puede hallar en diferentes texturas y grosores.



Finalmente, el superfloss es un hilo que tiene unas secciones rígidas y otras esponjosas, facilitando el uso de este producto para aquellos que tienen algún proceso de ortodoncia, puentes fijos o prótesis dentales.

