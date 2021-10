¡Tome nota! Conozca qué le depara el destino para el mes de octubre

Según portales especializados, la estrella de octubre es Mercurio retrógrado, por lo que los expertos en astrología predicen que este será un mes con énfasis en el amor, relaciones, antiguos afectos y una que otra sorpresa romántica.



Conozca cuál de estas le corresponde a su signo zodiacal, de acuerdo con los pronósticos de la revista estadounidense ‘Vogue’.

Aries

Nuevos inicios en el ambiente laboral. Foto: iStock

La revista sugiere que para Aries el inicio del mes será algo complicado, se sentirá nostálgico y con muchos recuerdos, esta será una de las razones por las cuales recibirá visitas de amores pasados.



Al signo Aries se le recomienda no abrir su corazón apresuradamente y dejar que el tiempo decida si construir nuevamente sobre ese antiguo amor.



En la parte profesional, según el medio, es probable que reciba oportunidades, se abran nuevas puertas y empiece proyectos a largo plazo.



El horóscopo recomienda que intente construir relaciones con personas con las que verdaderamente tiene conexión, “no está mal rodearse de nuevas personas'', citó la revista.

Tauro

zodiaco Foto: iStock

Los cambios estarán presentes en este mes. Algunas funciones laborales, puestos nuevos, sorpresas y noticias llegarán para el signo del toro, de acuerdo con ‘Vogue’.



“Va a poner atención en cosas que suceden a su alrededor y aun no se había dado cuenta. Puede ser que tenga que contactar con una persona del pasado para que pueda ayudarle con sus planes futuro”, señaló la gaceta.



Si tiene planes de viajar al exterior es posible que en el mes de octubre se cumpla, pero sea responsable con lo que quiere lograr.



Las emociones se van a disparar y puede que su pareja le exija un compromiso más fuerte. Dedíquele más tiempo a su vida amorosa.

Géminis

Para Géminis, ‘Vogue’ recomienda no regresar a acciones o amores pasados. “Si decide dar segundas oportunidades, asegúrese de que no tengan cosas pendientes por aclarar, solo así podrán iniciar una relación sana”, sugiere el medio.



Este mes deberá enfrentarse a los demonios que lo han estado atormentando, solo así conocerá su fuerza y valía.



Así las cosas, octubre es el mes perfecto para depurar las relaciones tóxicas y que no llevan a nada.

Cáncer

Las reestructuraciones familiares, transformaciones y cambios estarán presentes este mes. La revista estadounidense aconseja ir con calma ante cualquier decisión.



En el amor, cerrará ciclos y se alejará de personas cercanas.



Encontrará amor en actividades, las cuales le brindarán el tiempo y cuidado que no estaba ofreciendo a su paz mental.



Según la revista ‘Vogue’: “también va a recibir nuevas oportunidades e inicios que le permitirán darle significado a los momentos difíciles que ha atravesado en el año”.

Leo

Conozca lo que le depara la astrología. Foto: iStock

La paciencia será una de las virtudes que más va necesitar en este mes. Esto le dará sabiduría y aunque sentirá que no avanza, es lo mejor. Es un mes en el que debe primar la capacidad de escucha para que todo le salga mejor, explica ‘Vogue’.



Este periodo le permitirá sanar su interior, así que lo mejor que puede hacer es aprovecharlo.



Puede haber cambios radicales y lo mejor que puede hacer es asumir responsabilidad del pasado para tomar decisiones futuras.

Virgo

Según ‘Vogue’, se recomienda que este mes Virgo no mueva el dinero, “no haga inversiones o compras importantes; por el contrario, octubre es el momento del año en el que debe sentarse y hacer números, revisar las finanzas a detalle y descubrir todas las fugas que puede estar teniendo”.



Es momento de planificar nuevos proyectos y ser creativo. El amor en su familia y pareja estarán por el aire.



Tomar responsabilidad con respecto a planes en la carrera deberá ser prioridad para avanzar.



Libra

Este mes conocerá la opinión que los demás tienen sobre usted, es momento de construir una nueva apariencia en lo personal y profesional, asegura la revista.



Además señala que Libra “no se deje engañar con las propuestas que están alrededor, mejor tome decisiones con responsabilidad, eso lo hará romper patrones”.



Romance y reconstrucción con las personas que ama serán parte de este mes, esto le permitirá sanar y tener espacios de recreación.

Escorpión

zodiaco Foto: iStock

Este mes será para la sanación personal y soltar aquello que ya no está funcionando en su vida. Puede que las emociones tiendan a irse a la negatividad, pero la distancia y la pausa ayudarán.



En la parte financiera, para escorpión viene un mes lleno de ingresos en el que podrá consentirse comprándose uno que otro lujo. Será una experiencia que no olvidará.



Los desacuerdos y malentendidos familiares rodearán a este signo, pero será importante para el proceso de paz mental que busca.



Según ‘Vogue’ es un mes para “recuperar el rumbo y poder vivir la realidad”

Sagitario

En su vida sentimental es probable que se vuelva a contactar con alguien del pasado, y puede que esa persona le ayude a emprender nuevos proyectos.



Ampliar la visión de los talentos, le permitirá ver cosas que antes no había visto y eso lo ayudará a crecer.



En la parte laboral es probable que llegue una oportunidad para avanzar profesionalmente.

Capricornio

Los vientos del cambio soplarán este mes para Capricornio.



Nuevos inicios, retroalimentación, despedidas, transformación y metamorfosis lo acompañarán en octubre.



El horóscopo le recomienda estar abierto a escuchar las correcciones de los otros. Esto lo impulsará a nuevos niveles.



En el amor es probable una despedida o ruptura, pero eso traerá depuración.

Acuario

zodiaco Foto: iStock

Es posible que tenga que replantear su vida, lo recomendable para esto es conocer personas que amplíen su universo y así pueda enriquecerse de ellas.



Puede que el estrés y el afán por alcanzar cosas le jueguen una mala pasada a su salud. Por eso es importante tener espacios para la pausa y la relajación.



En la vida sentimental puede experimentar un cierre, pero eso solo significará la proyección de un nuevo inicio.

Piscis

El amor le exigirá tomar decisiones radicales y serias, y todo aquello que no funciona es mejor dejarlo ir, eso lo hará libre de las heridas que le dejó el pasado.



Tenga presente que renacerá de muchas formas y eso será bueno para los nuevos comienzos a los que deberá apostar.



Según ‘Vogue’, se recomienda para el signo de Piscis, “retomar su vida social y a encontrar nuevas formas de unir tus ideas con las de los demás”.



Es probable que en este mes recoja lo que con esfuerzo ha sembrado.

