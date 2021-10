Todos con paleta Drácula y los memes que anuncian la llegada de octubre

El décimo mes del año comenzó, por segunda ocasión, en medio de una pandemia.



Sin embargo, conforme avanza la vacunación contra el covid-19, los ciudadanos han retomado muchas de sus labores y actividades ‘pre-pandemia’.



Tal parece que este octubre podría ser diferente al del año anterior. Varios internautas hicieron memes para expresar que con octubre empieza a ‘bajarse el telón’ del año.



(Puede leer: Los memes del ‘carrito de hot dogs’ de J Balvin y su pelea con Residente).

Septiembre, con su popular celebración de ‘Amor y Amistad’, finalizó. La fecha especial reunió a distintas parejas, pero unos cuantos solteros solo vieron pasar un día más. Por lo tanto, octubre representaría para ellos una oportunidad para mostrar su lado ‘oscuro’.

30 de septiembre / 1 de octubre pic.twitter.com/51cyI26fZy — El Guarromántico (@Guarromantico_) October 1, 2021

Empieza octubre y automáticamente yo en el trabajo... ☝️🎃 pic.twitter.com/ZRsGVIavp6 — Sopitas (@sopitas) October 1, 2021

*Es 1 de octubre*



Yo automáticamente: pic.twitter.com/InEHLmUrkv — dákiti rawr cammie. (@vantcrlehw) October 1, 2021

30 de septiembre / 1 de octubre pic.twitter.com/QexxOKNnAI — ᴇʟ ᴍɪsʜɪ (@imichigan_) October 1, 2021

Aunque el mes hasta ahora inicia, varios usuarios quieren que llegue el 31 de octubre para disfrutar de la celebración de Halloween.



La fecha, como recuerda el medio ‘BBC’, tiene sus raíces en Reino Unido tras los eventos realizados por la Iglesia católica para conmemorar la vida de muertos. Halloween proviene de ‘All Hallows' Eve’, lo que se traduce como la víspera de todos los santos.

(Siga leyendo: ¿Qué significan los triángulos y los círculos de ‘El juego del calamar’?).



Se dice que después del siglo XVI la festividad se transformó poco a poco hasta llegar a lo que se conoce en la actualidad: disfraces, decoraciones extravagantes y oscuras y la continua referencia a seres y actividades paranormales.

En septiembre /// 00:01 del 1ero de octubre@belindapop pic.twitter.com/h8OwrGcFqW — Pablo ZM (@PavZam) October 1, 2021

Octubre ya huele a maratón de pic.twitter.com/PiMLPlDoi1 — ichy🧃 (@diosaichy) October 1, 2021

nadie



las pelis que eligen los canales para toda la familia en octubre pic.twitter.com/nH9koSPMDC — della duck(edicion octubre) (@Delladuck6) October 1, 2021

Las películas de terror vuelven a muchos de los canales de televisión. Para varios, en vez dar miedo, producen risa por los guiones hilarantes y exagerados de las historias.

Entre las decenas de cintas está ‘Hocus Pocus’, ‘La familia Addams’ y ‘Los cazafantasmas’. A la lista también se unen algunas películas animadas como ‘Hotel Transylvania’ y ‘Coraline’. No son precisamente de terror, más bien de un suspenso inusual que roza en el ‘estremecimiento’.

(Además: La macabra historia del hombre que robaba cadáveres para hacerlos juguetes).



Por otro lado, muchos internautas se burlan del grupo de música Green Day. Una de las canciones más populares de la banda tiene como título ‘Wake me up when September ends’ (Despiértame cuando acabe septiembre).



La composición se publicó en 2005 y estuvo en las listas más importantes de música como en ‘Billboard Hot 100’. Luego de tantos años, los usuarios de redes son los encargados de ‘despertar’ al vocalista cuando inicia octubre.

El cantante de Green Day después de despertarse y ver los mismos memes de siempre. pic.twitter.com/P8pFE842uf — Pablon't 🎮📻🎬 (@_Tripledemiga) October 1, 2021

SEPTIEMBRE: TERMINA



EL HUEON DE GREEN DAY: pic.twitter.com/PFSQFdqn4p — 🎈PenigüaisFeliz🎃 (@wnfeliz) September 30, 2021

cada primero de octubre pienso en esta maravilla pic.twitter.com/nBWWsrA40F — valle (@mdvmullerr) October 1, 2021

1ro de octubre



Los de Green Day: pic.twitter.com/iUBzdRmiUY — Gavioto (@HuevoPorSopa) October 1, 2021

La paleta Drácula también hace parte del humor este nuevo mes.



La compañía ‘Crem Helado’, que pertenece al Grupo Nutresa, la trajo de vuelta en su aniversario número 32.



“Esta no es solo una paleta de niños, sino es una paleta multigeneracional y con esta estrategia de ‘retro marketing’ logramos conectar nuevamente a esos consumidores que con nostalgia recuerdan nuestra marca”, comentó Mario Alberto Niño, presidente de Negocio Helados de Grupo Nutresa, en el medio ‘Portafolio’.

Me: buenas por favor una paleta Drácula.

El de la tienda: no,no hay hasta octubre.



Me : hoy...tiene una cita, ir a donde el señor de la tienda por la paleta, ya es octubre. pic.twitter.com/nL8mCgKLXS — 🍒ℂ𝕙𝕖𝕣𝕪𝕝 𝔹𝕝𝕠𝕤𝕤𝕠𝕞 (@Gordaaaenp4usa) October 1, 2021

La paleta Drácula es la natilla de Octubre — 🐓 Sickman Fraud 🐓 (@mr_guelelei) September 23, 2021

Asi estoy en momentos con mi paleta Dracula 🥰 pic.twitter.com/WnEwu6oq7g — AndresCP (@AndresCpelaez) September 22, 2021

Te traje paleta Drácula



Yo con 30 años: pic.twitter.com/dxcsTIKUGK — Ana María (@anamariaaa28) September 30, 2021

Bueno, atención la paleta Drácula solo es válida a partir de hoy. Todos los que la compraron en septiembre me hacen en el favor y se compran otra. pic.twitter.com/U1VYpslrfZ — Laura Martínez (@Lauramm9810) October 1, 2021

Por último están unos trinos de aquellos que ven a octubre como ‘el comienzo del fin’. Es decir: la finalización de año, ya que luego pasará con rapidez noviembre e iniciarán las festividades decembrinas.

Octubre debería llamarse "prediciembre" y unir noviembre y diciembre en un solo mes de 60 días — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) October 1, 2021

Octubre, Noviembre y Diciembre es como viernes, sábado y domingo. — 𒆜David Ơjeda𒆜 (@SoyDavidOjeda) October 1, 2021

Más noticias

- J Balvin aprovecha polémica con Residente y saca línea de ropa 'hot dogs'.

- Estrella de TikTok muere trágicamente durante persecución policial.

- Ganador de lotería murió antes de poder cobrar el premio.

Tendencias EL TIEMPO