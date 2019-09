Diez objetos que se usaban en los 80 y 90 que hoy son cosa del pasado

Istock

1. Maquina de escribir

La maquina de escribir fue el dispositivo por excelencia de periodistas, secretarias, cineastas y escritores en la época de los 80 y los 90. Había que pensar muy bien antes de escribir ya que una vez la tinta estampaba la letra en el papel, no había vuelta atrás sin dejar rastro. En una época en la que no se permitían borrones ni tachones, el gasto de tiempo y de papel era grande, aunque había ayudas, como un líquido blanco que barnizaba el error y permitía reescribir sobre él. Estos dispositivos de escritura eran ruidosos, grandes, pesados, solo tenían un tipo de letra y no eran portátiles como l son en la actualidad los computadores.