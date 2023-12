Objetos que no se deben colocar en el árbol de Navidad porque atraen ‘mala suerte’

Para esta época decembrina se suelen tener diversos agüeros y rituales que pueden funcionar para atraer una buena salud, fortuna en el amor, dinero, viajes e incluso, se observan algunos cuyo objetivo es dejar atrás las malas energías realizando limpiezas con plantas o con la ayuda de los ingredientes de la cocina.



Según el medio experto en decoración de interiores 'El Mueble', en la creencia asiática del Feng Shui se busca que los hogares puedan llevar a los integrantes de su hogar la armonía y la prosperidad, por lo tanto deben tener en cuenta los adornos que esté utilizando en su árbol de Navidad ya que podrían evitar que las buenas vibras ingresen a su hogar.

¿Qué adornos debe evitar para no tener ‘mala suerte’?



De acuerdo con el medio de decoración de interiores, en el Feng Shui se prefieren evitar las decoraciones que sean filosas o puntiagudas, esto porque se cree que tienen una energía negativa. Sin embargo, si usted prefiere ese tipo de decoración y no se quiere deshacer de esta, lo mejor es que los ubique en alguna pared, pero nunca sobre su mesa.



Si uno de sus agüeros es colocar espinas de pescado en su arbusto navideño, debería dejar esta práctica a un lado, primero, por precaución de que algún niño no vaya a tener un accidente o que las mascotas ingieran alguna espina. Según 'El País', los expertos en supersticiones y simbolismos navideños explican que esta práctica representa más riesgos que beneficios.



Los adornos deben tener algún tipo de significado esto porque, para la creencia asiática, los objetos que estén en los árboles de Navidad deben estar asociados de alguna manera con los deseos o metas que tiene para el próximo año, por lo que usted debe darles un sentido, aquellos que no lo tienen pueden crear un estancamiento de energía, lo que podría evitar que cumpla su objetivo, de acuerdo con 'El Mueble'.



En esta filosofía se recomienda que no añada decoraciones a su arbusto solo porque están de moda. Erika Suberviola experta en interiores y Feng shui, le dijo al medio citado anteriormente, que al momento de comprar o poner una decoración debe tener en cuenta lo siguiente: "A la hora de disponerlos sería conveniente chequearlos mientras nos decimos a nosotros mismos: '¿Este objeto me gusta?, ¿Se identifica con mi yo actual?'.



Otro aspecto que puede significar una pérdida de abundancia son aquellos objetos que se encuentren en mal estado o rotos ya que tienen energía negativa, si tienen algún significado para usted puede intentar arreglarlos, pero si no los logra restaurar, lo mejor es que los deje en su caneca de basura.



Por otra parte, los tonos fríos también pueden afectar al momento de atraer la prosperidad y la abundancia, esto porque para la creencia China, los tonos cálidos son asociados con la buena fortuna, pueden aportar bienestar, alegría y vitalidad a su hogar, por lo que en lugar de utilizar adornos de color plateado, mejor adquiera unos dorados.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

ELTIEMPO