Vea con qué objetos puede hacer ejercicio en su propia casa

Silla: con la ayuda de alguna silla de su comedor, tocador o hasta una mesa que tenga una altura promedio, realice ejercicios de pierna, abdomen, brazo o estiramientos que le ayuden a no caer en la rutina o el sedentarismo ahora que permanece todos los días en casa.



Ubique la silla en espacios donde no vaya a lastimar o a interrumpir a alguien y realice ejercicios de relajación que le permitan estirar sus músculos y articulaciones. Podrá hacerlos antes y después de cada entrenamiento, para no lastimar su cuerpo.