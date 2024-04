Nutrigenética: qué es, cuáles son sus beneficios y por qué los expertos le apuestan a esta dieta

En un mundo donde las dietas de moda inundan nuestras redes sociales, prometiendo resultados inmediatos y sin esfuerzo, emerge un enfoque basado en la ciencia y el autoconocimiento: la nutrigenética.

Esta disciplina, que combina la nutrición con la genética, se está convirtiendo en la apuesta de muchos expertos para lograr un bienestar duradero. Luciana Lasus, licenciada en Nutrición con especialización en nutrigenética y más de 25 años de experiencia, comparte su visión y los beneficios de este enfoque revolucionario.

Un enfoque integral para el bienestar

"Sistemáticamente veo llegar a mí consulta a gente desgastada, anímica y metabólicamente, de hacer una y otra dieta buscando siempre el resultado rápido y mágico que no sucede porque se enfocan mal, de forma insuficiente", afirma Luciana Lasus.

Actualmente hay muchos tipos de dieta.

Esta observación resalta un problema común en la sociedad actual: la búsqueda de soluciones rápidas sin abordar las causas subyacentes del problema de peso.

Lasus destaca la importancia de entender el problema del sobrepeso como un asunto complejo, que involucra no solo lo que comemos, sino también cómo y por qué lo hacemos.

Según ella, es crucial contemplar aspectos como las emociones, el metabolismo, la genética, la actividad física y la salud intestinal, todos factores que juegan un papel fundamental en nuestra salud y bienestar.

“Preocupa el plan de menú, el qué tengo que comer y quizás un poco del cuánto, pero nadie se pregunta cómo y por qué. Se mira el mero acto de meter nutrientes al cuerpo y no se contemplan las emociones, el metabolismo, la genética, la actividad física o el intestino, son aspectos que muchas veces van a la matriz del tema”, dice.

Del mismo modo, destaca que: "Cuando comemos para anestesiar emociones, y no por hambre biológica, generalmente ingerimos mucho, rápido y de mala calidad. A veces el comer mal responde también a seteos, creencias o valores familiares. Por todo esto, hago mucho énfasis en que antes de pensar una estrategia, hay que entender bien cómo llegaste hasta donde estás. Si no sabés cuáles son las distintas variables, quizá te quedes solamente en lo superficial”, afirma.

Nutrigenética: La ciencia de la personalización

La nutrigenética se presenta como una herramienta de diagnóstico que, a través de una muestra de saliva, permite conocer el mapa genético de un individuo.

Cualquier tipo de dieta para bajar de peso debe estar sujeta a la supervisión permanente de un profesional graduado de la nutrición y no de un influenciador, insisten los médicos.

Este "manual de instrucciones" personalizado es la base sobre la cual Lasus y su equipo desarrollan una estrategia nutricional a medida, conocida como nutrición de precisión.

Esta aproximación permite un entendimiento profundo de las necesidades y capacidades únicas de cada persona, facilitando la creación de planes de alimentación y estilo de vida que respetan la individualidad de cada paciente. "El panel genético no se vence, no varía porque son genes predispuestos, no expresados. Se puede poner pausa y retomar desde ahí siempre que sea por el bien y la tranquilidad del paciente", explica Lasus.

Desinformación y dietas de moda

Uno de los mayores peligros en la búsqueda de una dieta efectiva es la desinformación. Lasus critica las dietas de moda por prometer soluciones inmediatas y por desviar a las personas de la esencia de lo que realmente significa estar saludable.

"Hay dietas sistema, que deberían estar prohibidas", sentencia, haciendo referencia a la falta de fundamento científico y los riesgos potenciales de estas tendencias.

Todas las dietas deben ser supervisadas por expertos.

“También hay muchos coach que se formaron en tres meses y hacen el trabajo de profesionales con una carrera universitaria de cinco años y eso me pone los pelos de punta. Alrededor de la cultura del adelgazamiento hay tremendos negocios, así que siempre le pido a la gente que no haga dietas locas, que pida ayuda y no busque magia. Te dará más laburo, pero es lo único que asegura que hagas los cambios que necesitás”, concluye.

El reto de las mujeres Plus 40

Luciana Lasus también se enfoca en el desafío particular que enfrentan las mujeres a partir de la menopausia. En esta etapa, encontrar un nuevo equilibrio se convierte en una necesidad.

"A partir de la menopausia, todo lo que hacías deja de ser suficiente", comenta. Su misión es ayudar a estas mujeres a transitar el climaterio de manera informada y amena, entendiendo que los cambios que experimentan son normales y manejables con el apoyo adecuado.

La dieta también tiene que ser supervisada luego de la menopausia.

“Los cambios en esta etapa son a nivel corporal, emocional y fisiológico”, explica.

La profesional explica que hay varios aspectos que las mujeres no relacionan con el cambio hormonal, creen que como siguen menstruando y no tienen calores, no están atravesando nada de esto. “Esa complejidad no es gradual, en una etapa tenés todo lo que se llama gasto motor, como el calor y el insomnio, y en otras no tenés eso, pero si fatiga y te aumenta el peso de manera muy repentina y localizada. La estrategia no es única y no es siempre la misma”.

“Hay que hablar del tema, contarles a las mujeres menopáusicas qué cosas pueden pasar que se relacionan a todas esas áreas y pedir ayuda para transitarlo de manera amena y no sufrirlo”, afirma.

La nutrigenética emerge como un 'faro de esperanza' en el mar de las dietas pasajeras y soluciones rápidas. Con profesionales como Luciana Lasus a la vanguardia, esta disciplina promete un futuro donde el bienestar personalizado no solo es posible, sino también accesible. Al abordar las raíces del problema de peso y salud, la nutrigenética se posiciona como un enfoque integral y sustentable para el bienestar a largo plazo.

