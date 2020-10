¿Cuáles son los alimentos que más debe consumir según su edad?

iStock

Los adolescentes están en una edad en la que su gasto calórico aumenta debido a que empiezan a desarrollar otras actividades que no hacían cuando eran más pequeños. Por eso, Mariah Molina recomendó hacer ajustes a su dieta. "Incluir siempre cereales integrales como arroces, quinua, avena y evitar los alimentos de paquete como dulces o papas. No es que no se puedan consumir, pero en este grupo de edad se ha visto una tendencia a comer estos productos de forma habitual", resaltó.



Además, no dejó de lado que el tema hormonal es una preocupación de los jóvenes en esta edad. Dijo que se han asociado condiciones como el acné a la alimentación y aunque es cierto en parte, también resaltó que esto tiene que ver con procesos químicos del cuerpo. "Podemos evitar el consumo de alimentos grasosos como las salsas, las frituras y la comida chatarra, que hacen que el hígado se congestione", aseguró. Y estás condiciones se pueden hacer más leves si se hace ejercicio y se consume agua con regularidad.