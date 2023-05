Según las cifras del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en Colombia el 40% de las personas invierte habitualmente en juegos de azar como el chance o la lotería. Para ganar el gran acumulado de dinero, algunas personas han encontrado ayuda en las herramientas que tienen inteligencia artificial como ChatGPT.

En los últimos meses, se han dado a conocer casos de personas que le han pedido consejos a esta inteligencia artificial para que les brinde una combinación de números que los ayude a ganar a lotería.



En ese sentido, varios medios nacionales aseguran que los consejos de esta herramienta son de gran utilidad, pues los algoritmos que tiene facilitan la combinación de números. En este sentido, EL TIEMPO le preguntó a ChatGPT de ‘Open Ai’ por una combinación de cinco números y recomendó los siguientes: 12, 18, 24, 36, 42.



Sin embargo, esta herramienta también hizo la siguiente recomendación: “Tenga en cuenta que estos números se eligen al azar y no se basan en ningún análisis predictivo o estadístico. El resultado de un sorteo de lotería es completamente aleatorio, por lo que es importante recordar que estos números no garantizan una victoria”.



La inteligencia artificial recomendó los siguientes números: 12, 18, 24, 36, 42. Foto: iStock

Caso del hombre que ganó la lotería con ChatGPT



Un hombre tailandés llamado Patthawikorm Boonrin, le aseguró a los medios locales de su país que le pidió a ChatGPT sugerencias de cómo podía ganar la lotería. Según su relato, la IA le arrojó varios métodos para realizar una buena combinación de números.



Es fundamental mencionar que la IA no predice el ganador de un sorteo en particular, sino que estudia y analiza los datos de los últimos juegos. El tailandés le entregó los datos a ChatGPT para que verificara los números que tienen las mismas probabilidades de salir ganadores.



El hombre había ganado más de 300 mil yuanes, es decir 192 millones de pesos. Foto: iStock

El primer pasó que hizo fue identificar los números que más suelen ganar con frecuencia y luego las combinaciones que tienen los números que son acertados usualmente.



Boorin le comentó a los medios que primero le pregunta a la IA “¿qué número saldrá en lotería? Pero la AI dijo que no podía responder porque es cuestión de suerte y del futuro”. Sin embargo, luego de su análisis decidió jugar con los números 57, 27, 29 y 99, el último de estas fue recomendado por la herramienta.



El hombre admitió que ChatGPT no le dio los números ganadores, pero las personas si pueden pedirle que les muestre métodos para tener una combinación de posibles números ganadores.

ChatGPT llega a los smartphones

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

