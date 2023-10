Numerología: ¿cuál es el significado en el amor de ver el reloj a la 01:10?

En el mundo de la numerología, cada número tiene un significado especial y puede influir en diferentes aspectos de nuestra vida. La hora 01:10 no es una excepción y, según los expertos en numerología, ver el reloj en este momento podría traer buenas noticias para el amor.

De acuerdo con el portal web 'Aleteia', la numerología es una creencia que se basa en la idea mágica e irracional de que los números, y en ocasiones las letras, están conectados de alguna manera con el destino humano o eventos futuros.

En ese sentido, se cree que estos números pueden revelar información sobre la personalidad, las tendencias y el destino de alguien.



Es importante destacar que la numerología no se basa en la evidencia científica y se considera una creencia espiritual o pseudocientífica. Además, cada sistema puede tener sus propias interpretaciones y métodos.

Horas invertidas: ¿mensajes del universo en el espejo del tiempo?



Según la revista 'Lecturas', las horas invertidas son aquellas que parecen puestas ante un espejo, como el caso emblemático de las 01:10. Muchos creen que estos momentos especiales en el reloj son mensajes del universo o señales de un ángel de la guarda, destinados a comunicar algo importante.

Pero, ¿cómo podemos distinguir estos momentos como mensajes y no simples casualidades? Aunque no existe una respuesta definitiva, el renombrado psicólogo Carl Gustav Jung tenía una teoría intrigante al respecto que exploró en su escrito 'Sincronicidad como principio de conexiones acausales'.

La numerología indica que las personas atraviesan ciclos de vida donde ciertos números son más relevantes, y estos ciclos pueden influir en decisiones y eventos significativos en sus vidas. Foto: iStock

En esencia, Jung postulaba que cuando dos o más eventos relacionados ocurren de manera sincronizada y aparentemente sin una explicación lógica, esto debía tener una explicación más allá de la razón.



Sin embargo, la cuestión de qué representa exactamente ese 'algo' sigue siendo un misterio sin resolver. Afortunadamente, la numerología puede arrojar luz sobre los significados detrás de estos mensajes transmitidos por las horas invertidas o las llamadas 'horas espejo'.

El número 01:10 y su significado en el amor



Entre estas horas invertidas, el número 01:10 se destaca como un mensaje enviado por los ángeles para alertarlo sobre algo en particular en su vida amorosa.

La numerología se utiliza a veces para evaluar la compatibilidad entre personas en relaciones amorosas Foto: iStock

Se cree que esta hora indica que alguien con quien tiene una profunda conexión emocional está pensando en usted en ese preciso momento. Pero eso no es todo, ya que este mensaje también tiene como objetivo prevenir cambios drásticos en su vida amorosa, especialmente durante el mes de octubre.

El significado de las horas invertidas en el reloj es profundo en el ámbito del amor. Estas horas, que parecen reflejarse en el espejo del tiempo, se consideran señales de su ángel de la guarda, destinadas a brindarle una advertencia importante en su vida romántica.

Si en la actualidad está en una relación estable o si está buscando a esa persona especial, y encuentra con frecuencia la hora 01:10 cuando mira el reloj, considere que esa persona también la tiene en mente y juega un papel significativo en su vida diaria.



Sin embargo, este mensaje también trae una lección valiosa: no debe perder de vista sus propias necesidades y deseos en su afán por complacer a su pareja. Si no se cuida a usted mismo y no se prioriza, es poco probable que otros lo hagan.

Finalmente, tenga en cuenta que las horas invertidas, como la 01:10, pueden ser más que simples curiosidades temporales. Para muchos, son símbolos que encierran significados profundos y conexiones misteriosas con el universo. Ya sea que crea en estos mensajes o los vea como simples coincidencias, su poder radica en la reflexión y la introspección que pueden inspirar en nuestras vidas.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

