¿Le ha pasado que ve números repetidos por todas partes? Placas de carros, la hora del reloj, algún papel que le entregan, entre otros. Si es así, la numerología explica una manera de interpretar todos estos números y traer buena suerte a su vida.

La numerología consiste en el estudio del significado de los números, por medio de esta existe la creencia de que los números que aparezcan repetidas veces a su alrededor pueden ser señales, invitaciones o avisos para que usted tenga en cuenta.



Dentro de estas creencias también está la relacionada con las ‘horas espejo’ en el reloj. Aquí le enseñamos cómo podría atraer la buena suerte cuando vea muchas veces los mismos números repetidos cada vez que mira la hora.

¿Qué significan y cómo puede traer buena suerte?

Cada hora tiene un significado y, según el medio ‘Panorama’, que tiene una sección de astrología, estas son las explicaciones a cada hora espejo:



00:00 La hora inicial. Esto implica que usted tiene una decisión importante que tomar y debería trabajar en su empatía para tomar una buena decisión.



1:01 Abra su corazón. Estos números lo invitan a descubrirse mejor como persona.



2:02 Puede que tenga problemas sin resolver o alguien le esté causando problemas actualmente. Trabaje en usted mismo.



3:03 Analice a las personas que lo rodeen y no confíe en todo el mundo.



4:04 Resalte su potencial, genere cambios en su interior y su exterior. Podría, por ejemplo, cortarse el cabello.



5:05 Demuestre su amor a las personas que quiere.



6:06 Perdónese a sí mismo por sus errores y haga cosas por y para usted durante la semana.

7:07 Anote los deseos, metas y objetivos que tenga en mente y quiera alcanzar. Téngalos presente.



8:08 No se confíe, puede que pase por situaciones que se pongan en su contra.



9:09 Regálese un día en la semana donde usted sea su única prioridad.



10:10 Es momento de cerrar un ciclo ya sea amoroso o laboral. Tome los caminos correctos.



11:11 Libere el estrés del día mediante meditaciones o actividades que le traigan paz.



12:12 Este es el momento ideal para que pida un deseo.



13:13 Revise que no está funcionando en su vida y cámbielo. Es importante dejar ir.



14:14 Vuelva a intentar algo que al principio no le salió bien.



15:15 Conéctese con personas de su pasado, puede que tengan un mensaje importante para usted.

16:16 Haga un ritual para eliminar las malas energías que lo consumen. Puede que una persona tenga sentimientos fuertes por usted.



17:17 Realice actividades creativas. Ojo, también es una hora que puede indicar problemas con su pareja.



18:18 Resuelva los problemas amorosos que estén pendientes en su vida.



19:19 Sea más paciente y busque ayuda si siente que sus emociones lo están sobrepasando.



20:20 Háblele a la persona que ha estado en su cabeza últimamente.



21:21 Confíe, el éxito está presente en su vida. Recuerde sus metas y sus objetivos.



22:22 Sea agradecido con lo que tiene y con las personas que lo rodean. Ayude a los demás cada vez que pueda.



23:23 Programe un viaje. También, hable con su pareja, puede que lo necesite y usted no se haya dado cuenta.



Estas son algunas interpretaciones que se pueden dar en las horas espejo para que usted aplique en su día a día.

