En la numerología psicológica, las cifras definen las vibraciones de los seres vivos e influyen sobre las personas y objetos que les rodean de manera positiva. Aquí le dejamos cómo depara el 2023 para ustedes, según el día de nacimiento del primero al 31.

¿Qué es la numerología?

La numerología, según la experta Nadir Otermin Hamed en una columna del diario ‘El Clarín’, es la “personalidad de los sujetos en su totalidad, dejando ver sus potenciales y riquezas internas por medio de las vibraciones que brinda la fecha de nacimiento, los nombres y apellidos”. Por su parte, la revista ‘Vogue’ la define como “un acceso más profundo para adherirse con el mundo”.



Lo que deparará el 2023, conforme su fecha de nacimiento

Si nació el primero: se trata de la habilidad que seguirá desarrollando a lo largo del año. Junto a esta cualidad, “vendrá el éxito de la mano de la energía independiente”. Hamed indica que el 2023 será un muy buen año para que los demás eleven el concepto que tienen sobre usted”.



Si nació el dos: en este nuevo año “debe buscar compañía en otras personas que necesitan de su carácter comprensivo, de su ternura, de su parte culta y de su espíritu refinado”.



El consejo es que sea un ser armónico, ya que es lo que va a estar necesitando intensamente. Podrán llegar personas que no le demuestren lo que necesita recibir y “probablemente esto lo lleve a querer trabajar su parte nerviosa y su parte depresiva. Por ello, este factor de armonía va a ser la labor que deberá desempeñar en los 12 meses del 2023 para revertir estos estados anímicos”.



Si nació el tres: “busque destacar en cualquier profesión y evite caer en la frivolidad, en su ser cambiante y superficial. Las cualidades que lo representarán serán el optimismo, la expresividad y el positivismo”.

La psicología domina los proyectos que se van construyendo a lo largo del año, según lo indica Nadir Otermin Hamed. Foto: iStock

Si nació el cuatro: el 2023 será clave para revertir su lado introvertido y poco comunicativo. Pero antes, “debe ser trabajador, responsable y metódico. Asimismo, debe intentar relajarse un poco más y ver el lado más alegre de la vida y agradecer”.



Si nació el cinco: deberá equilibrar su parte agresiva y nerviosa. “La inestabilidad será el foco. Es de suma importancia conectar con su libertad, esa debe ser la meta de este año, dejando de lado obstáculos y sus propias limitaciones”.



Si nació el seis: el ‘deber ser’ es significado de pensar más en sí mismo. El consejo es que “piense más en su bienestar, sin ese desgaste que a veces se vive por estar más en los demás que en uno mismo”.



Si nació el siete: “será un año de mucho autoconocimiento por ser una persona analítica y profunda. El consejo es usar bien la intuición para profundizar en las necesidades propias y de los demás”.

Hay que prestar atención y no hacer caso omiso ante los poderes energéticos. Foto: iStock

Si nació el ocho: se aconseja ir despacio y tener juicio en las finanzas. “Su vida puede ser beneficiada con respecto a la abundancia, pero nada tranquila si el foco es desmedido con respecto a los logros económicos”.



Si nació el nueve: declarado un hermoso año en que se aconseja “desarrollar el altruismo, dando ayuda a personas con conflictos”. Habrá oportunidades de “sobresalir artísticamente, lo que llevará a los nacidos este día a encargarse de un éxito inesperado”. Por ello, lo aconsejable es trabajar desinteresadamente.



Si nació el diez: donde quiera llegar, llegará. “El consejo es saber utilizar su carácter fuerte, pero alejar la posesión y brindar seguridad y dominio de su persona”.



Si nació el once: este año lo llevará a guiarse por su intuición. Por lo tanto, “la recomendación es que esté preparado para utilizar todos sus recursos. Controlar los impulsos y emociones va a ser un reto que dependerá del equilibrio que logre”.



Si nació el doce: acérquese hacia lo comercial para desarrollar aún más su carisma y así lograr sus metas materiales. Las emociones también serán un tema a trabajar este año, puesto que existirán “muchos vaivenes por la extrema sensibilidad que otorgarán las situaciones”.



Si nació el trece: entable una comunicación mucho más precisa, ya que para ser aceptados deberán demostrar lo que sienten.



Si nació el catorce: salga de la rutina y viva dinámicamente en este 2023. Pero “trabaje la impaciencia para no desperdiciar oportunidades de gran éxito”, escribió Nadir Oternim Hamed.



Si nació el quince: “vea la realidad sobre el papel que se debe cumplir en el entorno familiar y de amistad, pues ser libre y dar libertad siempre es bueno. El objetivo debe ser no estar pendiente de la vida del otro sino estar presente en las necesidades de uno”.

La numerología va de la mano con la fecha de nacimiento de cada persona. Foto: iStock

Si nació el dieciséis: no busque tanto la perfección sino ser solidario ante los defectos propios y ajenos. “Demostrar lo que se siente será todo un desafío”.



Si nació en el diecisiete: el 2023 será un año para planear lo grande en su vida. Lo ideal es fortalecer esa personalidad y asumir grandes avances ejecutivos, “siempre manteniendo la humildad porque el triunfo puede rozar con lo inesperado al recibir grandes recompensas”, según dice Hamed.



Si nació en el dieciocho: deje de complicarse la vida para controlar sus impulsos. “Busque ser persona observadora para dar claridad y autoanalizarse para no cometer errores con respecto a los comportamientos. Trabaje en la independencia”.



Si nació el diecinueve: “si utilizan su creatividad y no permite que los altibajos impidan que progresen, todo puede darse de forma diferente y accesible”.



Si nació el veinte: este año nuevo los impulsará a cambios que no tienen que ver con su personalidad. Por ello, “el consejo es fortalecer y trabajar la hipersensibilidad, pero más que nada, la baja autoestima que va de la mano de su ser interno muy susceptible”.



Si nació el veintiuno: “canalice las habilidades, emociones y energías para expresarse de forma tranquila. De este modo, les irá mejor, pues llevar un perfil bajo y actuar en paz es lo que asegurará el éxito en el 2023”, creen la experta, como escribió para el diario ‘El Clarín’.



Si nació el veintidós: sean siempre honestos en sus metas y exigencias, ya que “a veces se presentan oportunidades para manejar esto de otra manera que no es la habitual y que los llevará a cometer errores”.



Si nació el veintitrés: permítase relajarse desde el lado mental. “No parar de pensar no es bueno. Busque claridad y no estalle en la primera provocación que surja”.



Si nació el veinticuatro: la numerología psicológica indica que los nacidos el 24 son seres que siempre alcanzan sus objetivos. “El consejo para este año es saber canalizar energías que angustian, pues por momentos caen en el pesimismo y se obsesionan por temas que no son importantes”.



Si nació el veinticinco: en este 2023 desocupe la mente de ideas de persuasión para el logro de metas. “Habrá grandes proyectos pero deben de ser constantes para concluirlos”.

La posición numérica de cada persona lleva el nombre de ‘misión de vida’, la cual representa la lección que cada individuo debe aprender en el transcurso de su existencia. Foto: iStock

Si nació el veintiséis: los nacidos en el 26 son muy emocionales y temperamentales. Así que, “traten de buscar armonía interna porque el querer ser líder puede empañar todo su sueño”.



Si nació el veintisiete: son personas que necesitan de los demás para demostrar quienes son. El consejo preciso para llevar este año es que “demuestren sentimientos y entreguen soluciones a los demás en sus necesidades”.



Si nació el veintiocho: mentalícese hacia grandes proyectos y sea responsable de cuidarlos para que otros no se aprovechen. Además, “debe concluir sus proyectos, nunca dejarlos a medias”.



Si nació el veintinueve: son seres de personalidad cambiante y muy temperamentales. “Viven en un constante desafío de mantenerse en equilibrio emocional. En el 2023, deben adaptarse a costumbres que ya están establecidas y lograr respetar códigos de conducta. El éxito está en su mente inteligente”.



Si nació el treinta: suelen ser muy espontáneos. El consejo para sobrellevar los 12 meses de este 2023 es “tratar de dar salida a su talento para sentirse pleno, salir de la rutina y ser optimistas”.



Si nació el treinta y uno: son personas que combinan la seriedad y sentido de imaginación. Esto los lleva a divagar y soñar demasiado. Por lo tanto, es aconsejable “abrir los ojos y estar siempre con los pies en la tierra. Les cuesta comprender o perdonar las debilidades ajenas”, precisó la tarotista para ‘El Clarín’.

