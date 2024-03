Nuevos integrantes de 'La casa de los famosos Colombia': ¿quiénes son?

Para aliviar las tensiones en 'La casa de los famosos Colombia' , luego de la aparición de Alejandro Estrada, el 'jefe' decidió sorprender a los participantes con dos nuevos invitados: Menta y Poll, dos cachorros.

Con motivo para celebrar el primer mes de la casa, los famosos recibieron a estos dos pequeños compañeros para dejar de lado las tensiones que se enfrentan por la convivencia.

Todo comenzó con una nueva dinámica de 'congelados'. Se sabe que en la más reciente aparición, se presentó el hijo de Diana Ángel y una de las personas más esperadas: Alejandro Estrada, quien decidió ponerle fin a su relación de 12 años con Nataly Umaña.

Ahora, para dejar atrás la tensión, los participantes esperaban un nuevo ser querido; sin embargo, tras unos minutos de espera, la puerta se abrió y mostró a los dos cachorros: Menta y Poll.

Así fue la bienvenida a los nuevos habitantes

Los nuevos habitantes llamados Mental y Poll causaron gran ternura en los famosos, quienes no aguantaron y decidieron moverse para jugar con ellos y acariciarlos.

"Poll y Menta, dos cachorros que merecen el cuidado y trato especial, debemos tener mucho cuidado, no gritar y no asustarlos, ellos son dos bebés. No los pueden agobiar y no los pueden tocar todos al tiempo. Isabella y Julián serán sus guardianes", expresó el 'jefe'.

¿Qué cuidados deberán tener?

Los dos cachorros deben ser cuidados con mucho amor. Para cumplir la misión, se le envió una lista de recomendaciones que deben seguir detalladamente. Tendrán juguetes, alimentación y salidas al parque diarias.

Ellos serán los únicos que podrán salir e ingresar a la casa. El equipo de producción del Canal RCN se encargará de sacar a los caninos para que se diviertan.

"Los perritos tienen un pasto sintético, se sacarán a diario para que jueguen, y dentro de la casa tendrán su comida y varias comodidades", comunicó el 'Jefe'. Para la estancia recibieron cobijas, juguetes, pañoletas, pelotas, comederos, bebederos, cepillos para el pelaje, cajas con pasto, entre más artículos.

Las salidas de las mascotas serán a las 7:30 a.m.,y a las 12:30 p.m. Además, la persona que no cumpla al pie de la letra las especificaciones podrá ser sancionado.

