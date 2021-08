Las parejas actuales de los protagonistas de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre'

La famosa telenovela colombiana 'Nuevo rico, nuevo pobre', la cual fue emitida inicialmente entre 2007 y 2008 en 'Caracol Televisión', sigue en la memoria de muchos televidentes, quienes recuerdan las icónicas interpretaciones de sus protagonistas.



En la serie, que actualmente es una de las más vistas en la plataforma de streaming de Netflix, actuaron como protagónicos y antagónicos Carolina Acevedo, Martín Karpan, John Alex Toro, Andrea Nocetti y Andrés Toro.



A continuación les presentamos quiénes son las parejas de estos famosos y recordados actores:

Carolina Acevedo

Al parecer, la actriz tolimense Carolina Acevedo - quien interpretó a 'Rosmery Peláez Ortiz' en la producción y ganó un Premio TVyNovelas a 'Mejor actriz protagónica de telenovela' gracias a este papel - se encuentra soltera.



La famosa, de 41 años, estuvo casada entre 2002 y 2004 con el actor Roberto Cano.



Luego contrajo matrimonio por segunda vez con el empresario Salomón Korn - quien fue señalado de ser parte de una red de lavado de activos del narcotráfico en el país -. La pareja se separó en los primeros meses del 2018; sin embargo, fruto de su relación nació el único hijo de la actriz, llamado Mathías.



A comienzos del 2019, en un evento de la telenovela ‘La reina del flow’, Carolina presentó a otro novio llamado Nicolás; no obstante, la relación duró poco y en agosto de ese año terminaron.



Martín Karpan

El actor argentino Martín Karpan, quien interpretó a 'Andrés Ferreira Mancera' y a 'Andrés Galindo Romero' en la telenovela, tuvo una relación entre 2007 y 2009 con la famosa actriz colombiana Zharick León. A pesar de que no se casaron, sí tuvieron un hijo en común.



Al parecer, actualmente el actor - conocido también por sus papeles en 'El auténtico Rodrigo Leal', 'El secretario' y 'El paseo 2' - se encuentra soltero o, bien sea, ha mantenido su vida amorosa de manera privada y discreta.



Lo que se sabe con plena certeza es que el actor se encuentra en contra del matrimonio. De hecho, en una entrevista con 'RCN', en la que habló sobre su relación con Zharick, dijo que nunca se iba a casar.



“Yo jamás entregué un anillo y jamás lo entregaré. Porque no creo en el matrimonio, me parece que es un compromiso que termina dañando la relación. Uno debería vivir de novio toda la vida, porque se crea una especie de idilio; es muy bonito lo que pasa de novios”, afirmó el actor, de 47 años, en julio de 2019.



John Alex Toro

John Alex Toro - quien interpretó a 'Bryan Leónidas Galindo Romero', 'Bryan Leónidas Ferreira Mancera' y 'Bernardo Ferreira' en la producción de 'Caracol' - se casó en 2017 con María Adelaida Giraldo, una productora de comerciales de televisión, mejor conocida como Lali Giraldo.



Cabe aclarar que el actor, de 51 años, sostuvo una relación con la productora muchos años antes de celebrar su discreto matrimonio. De hecho, tienen dos hijos llamados Martina y Lorenzo.

Andrea Nocetti

Andrea Nocetti fue la antagonista de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', interpretando a 'Fernanda Sanmiguel de Ferreira'. La actriz y modelo colombiana de ascendencia italiana anunció en 2019 que estaba embarazada de su primer hijo, a los 41 años.



Actualmente, la Señorita Colombia 2000, tiene 43 años y se encuentra felizmente casada con el empresario barranquillero Elliot Minski, con quien contrajo nupcias en 2018.



Andrés Toro

El actor Andrés Toro, quien interpretó al villano 'Mateo López Ferreira' y también es muy conocido por su papel de 'Byron Santana' en la serie 'Sin tetas no hay paraíso', se encuentra casado desde junio de 2011.



El paisa, de 44 años, contrajo nupcias con Eliana Escobar, una odontóloga bogotana con quien mantuvo previamente un noviazgo por unos 7 años. Actualmente, la pareja tiene dos pequeños hijos.

