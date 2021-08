Revelan dónde quedaba Mundo Express de 'Nuevo rico, nuevo pobre'

La famosa telenovela colombiana 'Nuevo rico, nuevo pobre', la cual fue emitida inicialmente entre 2007 y 2008 en 'Caracol Televisión', sigue en la memoria de muchos televidentes.



Actualmente, se encuentra disponible en Netflix y es una de las producciones más vistas en Colombia.



(Lea también: Las parejas actuales de los protagonistas de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre').

Sus actores, han ido revelando diferentes detalles de la producción que se realizó hace 14 años. Entre ellos, Carolina Acevedo, una de los personajes principales de la telenovela, quien interpretó a 'Rosmery Peláez Ortiz'.



La actriz, en una entrevista para 'Pulzo', reveló el lugar dónde quedaba la empresa Mundo Express, aquella que fue centro de disputas durante la novela. Aunque muy pocos lo pensarían, estaba ubicada en un punto concurrido de Bogotá: el Centro de Alto Rendimiento.

De acuerdo con la actriz, la fachada de la empresa era la entrada principal del centro deportivo. Sin embargo, las grabaciones de las oficinas y demás lugares interiores, se llevaron a cabo en un estudio de grabación.

Facebook Twitter Linkedin

Centro de Alto Rendimiento en Bogotá Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

"Ya adentro era en estudio, pero parecía de verdad. Es increíble cómo la producción, todo el arte, parece, en serio, que lo hubiéramos hecho ayer, el año pasado. ¡Increíble! Está muy bien hecha ‘Nuevo rico, nuevo pobre' ”, aseguró Acevedo.



Durante la entrevista, la actriz también reveló que le encantaría hacer una segunda parte de la telenovela. Sin embargo, los productores "no han dicho nada". A ella le enorgullece haber trabajado con actores como Martín Karpan, quien interpretó a 'Andrés Ferreira' y a Jhon Álex Toro, quien hizo de 'Bryan Galindo'.



(Además: Andrea Noceti y el antes y después del elenco de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’).



“Sería fantástico. Claro que no sé qué van a contar… Me imagino que ya ellos dueños de la empresa, no sé, pero sería maravilloso volverme a encontrar con este equipo de grandes actores, que me hizo tan feliz. [Aunque] No creo, no creo que haya mucho más para contar; bueno, claro que los libretistas tienen ideas de todas partes”, le dijo Acevedo al medio local.

Más noticias

Los motivos por los que 'Epa Colombia' no puede llegar al Senado

La exreina Laura Barjum se le declaró a Diego Sáenz por teléfono

''Chimba' por él': Sara Uribe habla sobre su la nueva novia de Fredy Guarín

Tendencias EL TIEMPO