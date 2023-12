Nuevo estudio sobre la muerte lúcida: qué sienten quienes mueren y vuelven a la vida

Comúnmente se piensa que cuando una persona está por fallecer experimenta diferentes sensaciones como la oscuridad, la salida del alma del cuerpo, la luz al final del túnel o ve toda su vida pasando por sus ojos. En los últimos años, un estudio científico ha demostrado que la conciencia no muere inmediatamente cuando el corazón deja de latir y han probado que experiencias como las anteriormente mencionadas son diferentes a las alucinaciones.

El estudio fue dirigido por la Facultad de Medecina Grossman de la Universidad de Nueva York (NYU) y concluyeron que cada cinco personas, que sobrevive a la reanimación cardiopulmonar (RCP) después de un paro cardíaco, puede describir experiencias lúcidas de la muerte que ocurrieron mientras estaban inconscientes y sin latidos.



Los investigadores estudiaron a 567 personas que recibieron RCP tras una parada cardíaca entre mayo de 2017 y marzo 2020 en Estados Unidos y Reino Unido. 85 personas pudieron ser estudiadas con una monitorización cerebral óptima con instrumentos como la oximetría cerebral, una técnica no invasiva para monitorizar cambios en el metabolismo cerebral de oxígeno basado en la tecnología NIRS ("near infrared spectroscopy") en la que se emiten fotones de luz cercanos al infrarrojo en la piel de la frente del paciente, y, por otro lado, un aparato de electroencefalograma (EEG) portátil.



(No deje de leer: ¿Por qué no se debe consumir alcohol cuando está tomando medicamentos? Esto debe saber).



Vale la pena mencionar, que el equipo de científicos quería dar respuesta a dos cuestiones. Por un lado, saber cuáles eran las experiencias que se tenían cuando el corazón dejaba de latir y eran reanimados, y si era posible encontrar marcadores cerebrales que apoyen las afirmaciones de haber experimentado una conciencia lúcida.

Facebook Twitter Linkedin

Los investigadores estudiaron a 567 personas que recibieron RCP tras una parada cardíaca. Foto: iStock

En algunas ocasiones, las personas que son resucitas mediante reanimación cardiopulmonar, permanecen en coma durante días o semanas. En este tiempo la mente puede provocar diferentes recuerdos, los cuales fueron clasificados en diferentes grupos.



Estos grupos son: sensación de volver de nuevo al cuerpo, evaluación de la vida, percepción de dirigirse a un destino, percepción de separación del cuerpo y regreso a un lugar que se siente como un hogar.



(Lea también: ¿Frutas y verduras desde $400? Este sería el supermercado más barato de Bogotá).



Por otro lado, con los monitores cerebrales descubrieron que hasta una hora después de recibir RCP había señales de actividad cerebral de alto nivel como las ondas alfa, beta, theta, delta y gamma.

Facebook Twitter Linkedin

En algunas ocasiones, las personas que son resucitas mediante reanimación cardiopulmonar, permanecen en coma durante días o semanas. Foto: iStock

Cuando esta experiencias médicas suceden se espera que las personas no recuerden nada, sin embargo, descubrieron que "el 39% de las personas tienen recuerdos vagos, pero no pueden recordar los detalles, y el 20% tiene lo que llamamos una especie de experiencia trascendente. Mientras, el 7% tiene recuerdos de haber oído cosas y el 3% tienen recuerdos de haber visto cosas", detalló Parnia, director del Parnia Lab, el primer laboratorio de investigación del mundo dedicado a mejorar los cuidados de reanimación, a la BBC del 2022.



Las personas que sí recordaron su vida durante ese tiempo en el que el corazón dejo de latir, pero su cerebro siguió registrando marcadores, pudieron recordar haber hecho una evaluación de sus vidas, incluso, algunos afirmaron que se sintieron mal al experimentar, por ejemplo, el dolor que habían causado a otras personas. Pero también la alegría y la felicidad que experimentaron las personas con sus actos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El 'secretico' para aumentar los chances de obtener la visa a EE. UU., según experto

¡Ojo! Estos son los alimentos que no debe mezclar con licor y las razones

¡Agéndese! Estos son 35 lugares gratis que puede visitar en Navidad en Bogotá