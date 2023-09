Tras la salida de Mafe Romero, se confirmó hace poco más de una semana que la nueva integrante del trío de presentadores del programa de farándula ‘Lo sé todo’ sería la actriz Nanis Ochoa.



En el poco tiempo que lleva a cargo, la presentadora se ha ganado el cariño de sus televidentes por su carisma y su energía. Es por esto que muchos se preocuparon cuando, hace unos días, Nanis transmitió en Instagram lo que parecía ser un fuerte forcejeo con su pareja, el cantante Juan Pablo Navarrete.



La grabación de la transmisión fue difundida en las redes sociales de ‘La Red’. En el video se ve a Navarrete sosteniendo un celular con una grabación de audio, mientras dice “y acá estoy grabando”, a lo que Ochoa responde “bueno, entonces déjame ir”.



La imagen se distorsiona desde ese momento, por lo que, muchos creen, fue un forcejeo, pues la actriz repetía constantemente la frase “déjame ir”. Al fondo, se escuchaba la voz de Francesca, la hija de Nanis, llamando a su mamá.



A través de la sección de comentarios de la transmisión en vivo, los seguidores de Ochoa, preocupados, se pronunciaban: “Algo le pasa”, “La bebé está viendo todo”, “La están cascando”.

El miércoles 16 de agosto, siendo las 12:30 a.m., Nanis Ochoa se conectó a un "En vivo" a través de su cuenta oficial de Instagram.https://t.co/gL1hdoNTUl pic.twitter.com/3F6r24m33z — La Red Caracol (@LaRedCaracol) September 2, 2023

Cabe aclarar que no es la primera vez que esta relación genera polémicas, pues, en repetidas ocasiones, se han formado rumores de separaciones y peleas entre la actriz y el vocalista.



En una entrevista para ‘La Red’, emitida el 15 de julio, Navarrete explicó ante las preguntas que generaban sus supuestas peleas: “No, no nos hemos separado, es que nos gusta llamar la atención (...), normal, yo creo que todas las parejas viven en crisis y bien.”, dijo el cantante.



Lo cierto es que la relación, además de dar de qué hablar, genera preocupación entre la comunidad de seguidores de la actriz, pues se especula que la transmisión en vivo pudo haber sido un intento de denuncia pública por violencia doméstica. Nanis, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto.

¿Ha sido víctima de violencia de género?

Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

