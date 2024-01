Tiktoker crea nueva versión de la canción del Frailejón Ernesto Pérez: ‘Ya no existe’

Fenómeno de El Niño ha generado una ola de calor en Colombia, la cual ha causado 31 incendios en el territorio nacional. En el Páramo de Berlín se registraron grandes incendios.



Según las autoridades ambientales como la CDMB, el incendio en el Páramo ya ha sido controlado. Aún no se tiene detalle exacto de cuántas hectáreas fueron las afectadas, pero se cree que son 300 hectáreas quemadas totalmente y de esas 40, solo corresponden a frailejones.

Por esta razón, la cuanta oficial de X del Frailejón Ernesto Pérez, ha mostrado su preocupación y hace unos días pido ayuda para sus hermanos que se vieron afectados por el fuego.



"Los incendios forestales no son un chiste. La vida de muchas plantitas, animales y frailejones está en peligro ¡Por favor, humano, ayúdanos a que no se cree y no se propague más el fuego en los páramos ni en ningún ecosistema!", aseguró.



En otra publicación, el Frailejón compartió algunas recomendaciones para evitar que situaciones como esta sigan ocurriendo. “Evitar hacer fogatas y, si tuviste que hacer una, hazlo lejos de árboles, ramas y hojas secas. Apágala con agua, y tápala con tierra y piedras. No arrojes basura de ningún tipo, deja nuestros bosques tan limpios como los encontraste”.

Los incendios forestales no son un chiste. La vida de muchas plantitas, animales y frailejones está en peligro😰😭.



🙏¡Por favor, humano, ayúdanos a que no se cree y no se propague más el fuego en los páramos ni en ningún ecosistema. pic.twitter.com/OqRrCEBJPi — Frailejón Ernesto Pérez (@soyelfrailejon) January 25, 2024

Para sumarse a la causa, un usuario de TikTok identificado como @andressumana creó una nueva versión de la famosa canción del Frailejon.



"Esta es la historia de Ernesto Pérez, no puede saludarte, ya no existe, no lo cuidamos, no, y era tu amigo. Esta es la historia de Ernesto Pérez, no puede saludarte, ya no existe, no lo cuidamos, no, y era tu amigo", dice la canción.



Asimismo, en el tema contó que el frailejón fue consumido por las llamas de los incendios forestales. "Ahora solo es otro recuerdo de otro ecosistema que perdimos, tu amigo el Frailejón Ernesto Pérez nos vino a enseñar que nuestra tierra debemos proteger o en poco tiempo la podemos perder", continuó.

Esta nueva versión se ha vuelto viral en las redes sociales y varios internautas han lamentado la situación y se han preguntado que pueden hacer para ayudar.



"Te fallamos frailejon Ernesto Pérez"; "lo peor es que la gente solo aprende cuando ya no hay nada que hacer"; "Pensar que los frailejones tardan tanto en crecer, para que un incendio en segundos los destruyan", son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

