La 'influencer' y empresaria, Yina Calderón, estrenó recientemente un nuevo cover musical de la reconocida canción de vallenato 'Como Duele El Frío', de la autoría original de José Luis Carrascal.



(No se pierda: Yina Calderón presume a su nuevo novio en redes sociales: ‘Es un príncipe azul’).



Tras su lanzamiento ha recibido una serie de contundentes críticas, pues al parecer no tenía los permisos para hacer la versión con ritmos de guaracha. Este fue un punto que el mismo compositor no ha tardado en rechazar.

“(...) Hoy en día le están haciendo mucho daño al folclore”, dijo Carrascal por medio de su cuenta oficial de Instagram. El cover musical fue estrenado hace dos días y desde entonces la creadora de contenidos digitales expresó sentirse "muy emocionada" y en redes sociales compartió diferentes fragmentos del video que fue grabado en una "zona de tolerancia" de Bogotá.

La discusión en redes se ha enfocado en que la influenciadora utilizó la misma letra de la reconocida canción vallenata, que ha sido catalogada como un clásico de este género musical y del folclore colombiano. Sobre la nueva versión, su compositor original opinó: “La verdad, con toda la razón, es un tema muy fuerte".



(No se pierda: En video: niño se reconcilia con su amigo llevándole tacos y se hace viral).

Quería aclararlo y quería agradecerles, porque es muy importante que estén escuchando el tema que hicimos con mucho cariño y mucho respeto FACEBOOK

TWITTER

En el video musical se ve que Yina Calderón está acompañada por sus hermanos y actrices, que beben en plena calle de la capital colombiana, por lo que los usuarios en las plataformas digitales han llegado a decir que es una "gran ofensa" ante la canción original del reconocido compositor guajiro.



Después de recibir la cascada de críticas, la 'influencer' salió en su defensa. Dijo por medio de sus redes sociales que su intención era hacer un cover de la canción original "sin alterar su letra, simplemente hacer un cover como muchos que hay en YouTube. Y me encanta ese tema ‘Como duele el frío’.



"(...) Creo que la mezcla nos quedó espectacular. Quería aclararlo y quería agradecerles, porque es muy importante que estén escuchando el tema que hicimos con mucho cariño y mucho respeto. El hecho de que la canción se haya grabado en la ‘zona de tolerancia’ de Bogotá y que las actrices se vean vestidas de esta manera no quiere decir que sea un irrespeto hacia el tema, ni hacia el compositor, ni hacia nada. Es como cualquier otra canción", dijo.

(Siga leyendo: Robert Downey Jr muestra su nuevo cambio de look, está irreconocible).

(Para leer: ‘La Descarga’: antigua participante sorprendió al jurado con 30 kilos menos).

Y aunque la influencer y empresaria vendedora de fajas dijo que su 'cover' de guaracha fue hecho con la "mejor intención", hay quienes ya han llegado a decir que su compositor debería instaurar una demanda e iniciar un proceso legal en su contra por "dañar la imagen de un tema tan importante para la cultura colombiana".



Después de que Carrascal manifestara su inconformismo, uno de sus seguidores le escribió que "deberías demandar, maestro". A lo que el compositor de la canción de vallenato respondió: “Terrible Hno (hermano)”. Y esto ha dado para pensar que podría iniciar una discusión legal para que retire la canción de las plataformas digitales. Aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado.

Más noticias en EL TIEMPO

Video: Policía busca a menores armados que golpearon a un hombre en Antioquia

Berros: qué son y cuáles son sus beneficios

Universidad Javeriana: ¿por qué están protestando algunos estudiantes?

Tendencias EL TIEMPO