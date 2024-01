La nueva camiseta de Santa Fe generó burlas en redes sociales por curioso detalle

Santa Fe finalizó el 2023 como uno de los años que no querrá recordar en su historia y es que su desempeño en la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay fue deficiente.

El equipo cardenal quedó eliminado de la Sudamericana por un grupo que era considerado fácil, pues debía enfrentarse a Goiás, Universitario y Gimnasia de la Plata, pero solo logró conseguir siete de los 18 puntos posibles.



Igualmente, en la liga BetPlay no consiguió ganar fuera de casa y la única vez que venció a Millonarios, fue cuando el equipo de Alberto Gamero quedó en la cancha con solo nueve jugadores.

Estos resultados llevaron a la junta directiva a hacer un barrido de jugadores y unas contrataciones con las que se espera en el 2024, se mejore en las estadísticas.

Nuevo uniforme de Santa Fe

Por el momento, no se conoce la lista completa de futbolistas que completarán el equipo, pero con un comunicado oficial de Santa Fe se supo que Kappa ya no vestirá a la unidad, sino que lo hará Fila.



“FILA, la icónica marca deportiva con más de 110 años de experiencia destacando en diversas disciplinas deportivas a nivel mundial, reafirma su compromiso con el deporte en Colombia, convirtiéndose en el sponsor técnico oficial del primer campeón”, dice el comunicado subido a redes sociales.



Igualmente, destacó otros equipos a los que ha vestido a nivel mundial: “Fila ha patrocinado diversos equipos de fútbol a nivel mundial, incluyendo a la Fiorentina, West Ham United, Vélez Sarsfield, LR Vicenza, Maccabe Tel Aviv, entre otros”.

Por el momento, Santa Fe no ha mostrado oficialmente el uniforme para el 2024, pero el jugador Iván Scarpeta subió una ‘selfie’ a las historias de su perfil de Instagram, presumiendo uno de los modelos que no le gustó a muchos hinchas e incluso algunos internautas se burlaron del uniforme.



“No sé qué es más feo, si el uniforme o que Scarpeta siga en Santa Fe”, “Fila entró con todo. Ropa temática de sabores de helado: el primero es de chicle”, “¿De verdad no les gustó? A mí me pareció interesante e innovadora, me recuerda al helado de chicle”, “Jajajajajajaja es la peor camiseta de la historia”, fueron algunas reacciones.



No sé que es más feo, si el uniforme o que Scarpetta siga en Santa Fe. pic.twitter.com/R585phVYO1 — Mateo. (@Mat_Q12) January 3, 2024

Fila entró con todo. Ropa temática de sabores de helado:

El primero es de chicle. https://t.co/dv3sdIrt6B — 🇮🇩 𝕾𝖆𝖓𝖙𝖎𝖆𝖌𝖔 ♰ 𝖁𝖎𝖑𝖑𝖆𝖒𝖎𝖑 ⚖️ (@SantiVilla_23) January 3, 2024

¿De verdad no les gustó?



A mí me pareció interesante e innovadora, me recuerda al helado de chicle (?) pic.twitter.com/yGbk2r9dDN — Leo (@Leobonillao) January 3, 2024

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

