Fundador de Nubak donará la mayoría de su fortuna a causas filantrópicas

El antioqueño David Vélez firmó su acuerdo con la organización filantrópica ‘Giving Pledge’, la cual reúne a algunos multimillonarios del mundo con el compromiso de donar la mayoría de sus fortunas para solucionar problemas sociales.



Nubank tiene operaciones en Brasil, México y Colombia, y oficinas en seis países: Argentina, Alemania y Estados Unidos, entre otros. Foto: El Tiempo / cortesía



Está organización con fines humanitarios fue fundada por el dueño de ‘Microsoft’ Bill Gates y el empresario Warren Buffet (inversionista de Coca Cola y American Express) en el 2010, con la ayuda de 40 multimillonarios de los Estados Unidos que se postularon para donar el 50 por ciento de sus fortunas a fines benéficos.



Aunque no existe un contrato formal que obligue a estos magnates a entregar su dinero, “se trata de un compromiso moral”, afirmó Bill Gates para la revista ‘Fortune’ en 2010.



Ahora David Vélez, fundador de ‘Nubank’, el banco digital más grande del mundo, se une a esta causa para ayudar a la población más vulnerable de América Latina, y junto con su esposa Mariela reyes, se convierten en la segunda familia suramericana en vincularse con ‘Giving Pledge’.



“Vamos a invertir en áreas de educación y liderazgo que son las herramientas fuertes para darle a la gente la capacidad de abrir más oportunidades y puertas. Queremos hacer algo ambiciosos en filantropía en donde nos vamos a rodear con la mejor gente del mundo en estos temas”, expresó Vélez en una entrevista para ‘Caracol Noticias’.



Según información de la revista ‘Forbes’, David Vélez tiene una fortuna cercana a los 5,2 millones de dólares ( alrededor de 20 billones de pesos colombianos), que fue recaudando desde 2013, año en que se fundó Nubank en Sao Paulo, Brasil.



“Debemos invertir la mayor parte de nuestra riqueza de la misma forma en la que estamos invirtiendo gran parte de nuestro tiempo: contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas”, dijó Vélez para la revista ‘Forbes’



La idea de Vélez es crear una plataforma que ayude a la inversión filantrópica para trabajar con las juventudes sudamericanas a crear nuevos proyectos de vida en torno a la igualdad de posibilidades.



Dentro del grupo de multimillonarios que se encuentran ejericiendo acciones beneficas en 'Giving Pledge' se encuentran personalidades como Mark Zuckemberg de 'Fcaebook', Larry Elison de 'Oracle Corp' y Gordon Moore de 'Intel Corp'.



No hay una manera especifica de invertir el dinero, pues se puede donar a organizaciones que ya existan, a personas o creando fundaciones especializadas en resolver algún problema especifico en torno a temas sociales, pues la iniciativa de Gates y Buffet no es un fondo de inversión, ni muhco menos de supervición de los dineros de quienes se comprometan con las causas filantrópicas.



En cuanto a inversiones visibles se ecuentra el dueño de la marca de ropa deportiva Nike Phil Knight quien donó 900 millones de dolares a las Universidades de Oregon y Stanford para el desarrollo de las facultades de ingeniería.

