Novios ponen a lavar la loza a los invitados a su matrimonio.

La celebración de un matrimonio suele estar acompañada de una conmovedora ceremonia, hermosas fotografías y una deliciosa comida. Sin embargo, en ocasiones organizar una boda que sea ‘inolvidable’, tanto para los novios como para los invitados, puede ser muy costoso.



Este es el caso de una usuaria del sitio web Reddit, quien compartió su historia de cómo, después de ser invitada a un matrimonio, terminó lavando los platos de los asistentes.

(Puede leer: Paso a paso para validar un matrimonio celebrado en el exterior).



La mujer empezó su relato mencionando que la novia (una pariente de ella) y el novio habían hecho “todo lo posible por alquilar un lugar hermoso y costoso para su boda. Hermosa ceremonia, hermosas fotografías, etc”.



Todo parecía andar ‘viento en popa’ hasta que llegó el momento de la cena.



La comida, que era tipo ‘buffet’, se veía “muy bien”, por lo que ella prosiguió a servir su plato y sentarse.

Después de disfrutar una deliciosa cena, la boda tomó un giro inesperado. Foto: iStock

Mientras disfrutaba de los alimentos, su acompañante, quien ahora es su esposo, se encontraba en el baño. Cuando él regresó a sentarse a la mesa su plato estaba vacío; detalle que le llamó la atención a la mujer, pues según afirma, la cena estaba deliciosa.



“Cuando le pregunté por qué, dijo que no había más comida”, afirmó.



Ella decidió ir hasta donde se encontraba la madre de la novia y le dijo el inconveniente. Sin embargo, la mujer le aseguró que no había más comida disponible, lo que inicialmente habían puesto en el ‘buffet’ era todo lo que tenían.



(También: ¿Qué debe hacer si su cónyuge no quiere darle el divorcio?)



“Compraron ingredientes de primera línea (buenos cortes de carne, panes y quesos artesanales, etc.), lo que significaba que terminaron con solo lo suficiente para alimentar a aproximadamente 3/4 de los invitados. El resto pasó hambre”, escribió la protagonista.



Y, como si esto fuera poco, cuando la cena terminó la novia se acercó a su pariente para que, junto con otros nueve invitados, la acompañaran a la cocina. El grupo de personas le obedeció sin saber el propósito de su llamado.

Aunque la mujer ya estaba incomoda en el evento, lo peor estaba por ocurrir. Foto: iStock

“Nos muestra montones de platos y tazas y luego nos dice que debemos lavarlos”, contó la usuaria.



En la historia, la mujer explicó que, aparentemente, la pareja de recién casados había alquilado los platos y la cristalería, y tenía que devolver todo perfectamente limpio. Como no tenían dinero suficiente, no habían contratado a nadie para la limpieza.



(Le recomendamos: Así es el 'bosque sagrado' de mujeres al que no pueden entrar hombres).

Por consiguiente, los diez invitados pasaron el resto de la celebración “metidos hasta los codos en agua y jabón”, sin la posibilidad de ver el primer baile y el corte del pastel.



Ante este relato, algunos usuarios se preguntaron por qué la protagonista no se negó a lavar los platos.



“Yo en ese caso me iría y no lavaría los platos por esos tacaños”, “no es un almuerzo en la iglesia, es una boda”, “te hubieras ido a comer una pizza en vez de lavar platos” , fueron algunos de los comentarios.



Ella respondió que tenía 21 años en ese entonces y no había asistido a muchas bodas. Además, dijo que la criaron “para creer que la familia ayuda a la familia”.

