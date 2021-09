Novio pagaba alquiler sin saber que su pareja era la dueña de la casa

Una influencer conocida como Jayne y que se dedica a contar su vida a través de la red social de videos TikTok, hizo una insólita confesión.

“Mi novio y yo hemos vivido aquí por años, él paga la renta y casi todas las cuentas. Pero, él no sabe que yo soy la dueña de la casa y lo he sido por 5 años. Así que, cuando paga la renta, me la paga a mí. ¿Creen que se vuelva loco cuando se entere?”, reveló a sus seguidores la usuaria @jaynedoee0.

Semejante confesión generó reacciones encontradas: unos la apoyaban por su locura, mientras otros criticaron el engaño que maquinó contra su pareja. Más de tres millones de personas han visto su polémico video.



Además del debate con ribetes éticos, ella consiguió la atención virtual para su cuenta, aunque es posible que su novio no esté tan contento con la noticia o, como suele pasar muchas veces la situación haya sido orquestada para ganar clics.



