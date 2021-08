¡De no creer! Novio llegó en estado de embriaguez a su propio matrimonio

En una verdadera pesadilla se convirtió el día que debía ser el ‘más feliz de sus vidas’ por cuenta de algunos tragos de más. Un video que se ha vuelto viral en Tik Tok dejó al descubierto el estado de embriaguez con el que un joven ruso llega a la ceremonia, en donde un amigo debe sostenerlo debido a su estado de alicoramiento, pues al parecer la tradicional ‘despedida de soltero’ se descontroló.



Muchos de los comentarios en la red social china cuestionan cómo fue que la novia accedió a casarse con el hombre en esas condiciones, pero otros han manifestado su apoyo al destacar tanto la ‘responsabilidad’ como el ‘compromiso’ por parte del novio al asistir a su boda con tal de no ‘dejar plantada’ al amor de su vida. No obstante, algunos invitados y familiares se mostraron disgustados.



Los hechos ocurrieron en Rusia, donde un usuario de ‘Tik Tok’ conocido como @lordofelfs76, quien acumula más de veinte mil seguidores, publicó el video en el que se ve al hombre sin poder mantenerse en pie, sin poder firmar los documentos necesarios para el matrimonio e incluso sin poder poner el anillo en la mano de su novia.



Incluso en el video se puede ver cómo uno de sus amigos debe sostenerlo y ayudarlo a mantenerse en pie durante la ceremonia , así como simular todos los movimientos necesarios para firmar, de hecho cuando lo suelta, casi se cae.



En el audiovisual, que ya cuenta con más de 25 mil ‘likes’, también se puede apreciar que la novia se encuentra bastante molesta con la situación y ‘manotea’ contra su vestido.



“La boda no salió según lo planeado (...) Cómo no tener una despedida de soltero”, es el mensaje que acompaña el video que se ha vuelto popular en las plataformas digitales.





