En los últimos meses, Carmen Villalobos ha sido tendencia en redes sociales, pues presentó a su nuevo novio el presentador, Frederik Oldenburg. De hecho, de esta pareja se ha hablado mucho en redes sociales, incluso, en el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ hicieron un comentario sobre este tema.

En la emisión del pasado martes 11 de abril de 2023, cuestionaron las verdaderas intenciones del venezolano con la actriz. Elianis Garrido y Mafe Romero, las presentadoras del programa, hicieron unos comentarios que dieron entender de que esta relación se pudo dar por interés.



Para dar esas conclusiones, mostraron un corto video en el que se ve hablando a Oldenburg sobre lo fuerte que es su relación.



“Si yo estoy seguro de mi relación, puede haber 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores y nadie me la va a destruir”, afirmó el venezolano en el matutino ‘Hoy Día’ de ‘Telemundo’.



Ante este comentario, Elianis comentó que el presentador defiende mucho en que se haga muy pública su relación, a lo que Mafe Romero le dijo: “¿Con cuánto empezó él (la relación) en números (de seguidores de Instagram)?”.



En ese momento, Elianis hizo la aclaración que en un principio él tenía 200 mil seguidores y al hacer pública su relación ahora tiene más de 600 mil, los cuales ha acumulado por su relación y no por su trabajo.



Sin embargo, en redes sociales tanto Carmen como Frederik se han mostrado muy enamorados y que no les molestan los comentarios que hagan sobre ellos, pues en redes se creó una controversia por lo rápido que inició la actriz una nueva relación después de dar a conocer su separación con Sebastián Caicedo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

