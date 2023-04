En medio de un debate sobre las relaciones a distancia, los presentadores del programa ‘Hoy Día’, de la cadena televisiva ‘Telemundo’, Daniel Arenas y Frederick Oldenburg compartieron sus diferentes opiniones respecto al tema.

Los dos puntos de vista se debatieron en el show de las mañanas y muchos usuarios aseguraron que las respuestas del actor colombiano dieron una pista sobre el estado de su noviazgo con la exreina Daniella Álvarez.

¿Qué pasó entre el novio de Carmen Villalobos y Daniel Arenas?



En el programa, Frederik Oldenburg contradijo a Daniel Arenas cuando les preguntaron si los famosos debían exponer sus relaciones en las redes sociales o si era mejor mantener su intimidad.

Ante esto, Daniel Arenas explicó que tener una relación pública por redes sociales no es una buena opción, debido a que la pareja estará expuesta a los comentarios de millones de personas.

“La relación es de dos, no de 10, ni de 20, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es: mantenga su relación privada. Y segundo, no la estén publicando, porque en el momento que la publican, que la hacen de muchos, todo el mundo tiene derecho a interferir, a meterse y a opinar”, expresó.

El novio de Carmen Villalobos no se quedó callado y contradijo al actor: "Pero, también es cierto, que si los dos estamos muy seguros de nuestra relación, no hay nadie quien se meta, si yo estoy seguro de mi relación, pueden haber 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores, y nadie me la va a destruir".

Los dos presentadores son conocidos por estar en una relación, Frederick con Carmen Villalobos, quienes hace pocos meses confirmaron que estaban saliendo, y el actor con Daniel Arenas, quien sostiene una relación con Daniella Álvarez.

¿Qué ha pasado entre la relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez?



Después del programa de televisión muchos seguidores creen que las respuestas que dio Daniel Arenas son “unas posibles pistas” sobre su relación con Daniella Álvarez. Según se rumorea, la pareja ha estado distanciada.

Todo comenzó en la emisión del 25 de enero del programa ‘Hoy Día’, cuando el actor protagonizó un beso en vivo con la presentadora y actriz Adamari Lopéz, como parte de una simulación actoral. Este hecho provocó que el protagonista de ‘Corazón indomable’ hiciera un video disculpándose.

#Viral El actor y presentador Daniel Arenas le dió un beso a la presentador Adamari Lopez en pleno programa en vivo! 😱 pic.twitter.com/awjHzq35uK — Periódico El Amplificador (@elamplificador1) January 25, 2023

Otro hecho que causó polémica fue cuando invitaron a Lyn May, una actriz de 70 años, quien intentó besar al colombiano. La mexicana en esa transmisión trató de acercarse al actor en repetidas ocasiones.

Lyn May intentó besar a Daniel Arenas en pleno programa en vivo, fue rechazada y señalada de acoso 😶 pic.twitter.com/vfOXLnvPQS — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2023

Estas dos situaciones, de acuerdo con las teorías hechas por algunos seguidores, serían las principales causas de su distanciamiento. Sin embargo, la pareja no ha confirmado una posible separación.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO