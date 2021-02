Novio de Britney Spears critica a su suegro tras polémico documental

Con la publicación del polémico documental 'Framing Britney', la vida de la princesa del pop, Britney Spears, nuevamente está en boca de los usuarios. La pieza audiovisual mostraría pruebas del trato hostil que la cantante recibió desde pequeña por parte de los medios y allegados cuando aparecía en el programa 'The Mickey Mouse Club' de Disney.



En su momento, a esta presión se habría sumado la ruptura con Justin Timberlake y una fuerte crisis nerviosa en 2008. Una bomba de tiempo que explotó y terminó dejando su patrimonio bajo la tutoría de su padre.



La ‘princesa del Pop’ ha concurrido en situaciones un tanto alarmantes: cuando se rasuró por completo la cabeza o ‘destrozó’ su auto con un paraguas. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Aunque Spears ha optado por guardar silencio y no ha confirmado si la publicación del video se hizo con su consentimiento, su novio, el preparador físico y modelo Sam Asghari, rompió el silencio.



El joven de 27 años, que conoció a Britney en la grabación de ‘Slumber party’, arremetió en contra su suegro alegando que su actitud controladora se ha convertido en un problema para su relación. “En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”, dijo.



"Es importante que la gente comprenda que no siento ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que no para de poner obstáculos en nuestro camino", escribió en Instagram.



