Una nueva historia se ha hecho tendencia en las redes sociales de Reino Unido. Se trata de Kayley Stead, una joven de 27 años que fue abandonada por su pareja en el día que se iban a casar.



A pesar de la sorpresa y el dolor, Stead tomó una decisión que sorprendió a todos. La mujer quiso quedarse con lo bueno y aprovechar el dinero que ya había pagado por el lugar, la comida y las decoraciones del matrimonio.



En su cuenta de Instagram, la misma Kayley, decidió contar su historia. Aunque afirmó que en un principio le daba vergüenza mostrar cómo terminó su boda, quiso relatar la anécdota.



“Desafortunadamente las cosas no salieron como planeé y terminé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda pero por suerte no estaba sola. Estuve rodeada de mi increíble familia y amigos, que se quedaron a mi lado durante todo el día”, señaló Stead.



Explicó que su perfil de Instagram tenía imágenes en orden de todos los preparativos para el matrimonio. Incluso, algunas fotos con su prometido. Por esta razón no quería publicar lo que en realidad pasó.



Kayley le agradeció a sus familiares y amigos por el apoyo. Foto: Instagram: @kayleystead2206

La boda

El día de su matrimonio, su pareja no llegó al lugar donde se debían casar. En un inicio, la situación le causó dolor a Kayley que quiso alejarse inmediatamente. Sin embargo, el fotógrafo de la fiesta la animó a encontrarle lo positivo al hecho.



“Algunas personas piensan que no fue gran cosa lo que hice, pero para mí lo fue. No suelo mostrar mi lado más vulnerable a mucha gente, pero ese día estaba muy vulnerable frente a un montón de personas y me sorprendió lo segura que me sentí con todos”, expresó.



Los familiares y amigos de Kayley decidieron lanzar una recolección de fondos en internet. Hasta ahora, la mujer ha recibido más de seis mil euros por parte de los internautas que quisieron alegrarla en medio de la difícil situación.



Con este dinero la joven espera irse de viaje para vivir su luna de miel sola en Turquía. Además, lo utilizará para comprar una casa, uno de los planes que tenía con su prometido.

