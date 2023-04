Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más conocidos en Colombia, pues ha construido una exitosa carrera a través de la redes sociales.



El influencer antioqueño ha estado en medio de la polémica nuevamente debido a la nueva pareja que tiene, Carolina Gómez, y no pierde oportunidad de expresarle el amor que siente por ella en sus medios digitales.

Debido al famoso amorío que tuvo con Jenn Muriel, miles de usuarios siguen hablando de ella, comparándola constantemente con la actual pareja de la celebridad digital, debido a que algunos seguidores también empezaron a seguir a la joven.



Gómez no pasa desapercibida para los seguidores del influencer de Antioquía, por lo que no han faltado los comentarios mal intencionados que critican a la mujer, haciendo comparaciones de manera destructiva.

Algunos internautas la han criticado por su belleza, ya que consideran que no es natural y que al parecer en su cuerpo se evidencian varios proceso estéticos.



Esto ha hecho que la modelo los desmintiera para dejar la polémica a un lado y aclarar la situación.



Por eso publicó unas fotografías en Instagram haciendo la comparación de cómo era cuando niña y como es hoy para demostrar que no hay cambios en su físico.

La modelo aseguró que lo único que se ha hecho en el cuerpo es operarse los senos, el resto, asegura, es natural.



“Supuestamente soy una “peliteñida” y me inyectó los labios desde que era un bebé. No hay algo malo en las mujeres que lo hacen, todas somos bellas a nuestra manera. Por ahora, sólo me he hecho los senos”, dijo en su cuenta de Instagram.

Yeferson Cossio no fue indiferente y comentó lo que pensaba sobre su belleza y “sí, sigue igual que cuando era una niña”, destacando sus dientes.

“La que tiene la cara bonita la tiene desde niña. Hay muchas mujeres que se operan y ni así, le queda la cara bonita” o “Ella tiene su cabello tinturado y la nariz también operada, pero no entiendo porque da tanta explicación, ella es ¡hermosa! la que puede, puede”, se lee entre los comentarios que le han dejado.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

