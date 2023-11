'¿Puedes morir de desamor?': triste mensaje de novia de 'Villano fitness' tras muerte

Miles de personas han lamentado la muerte del creador de contenido español Alfredo Martín, conocido en redes sociales como 'Héroe fitness' y 'Villano fitness'.



La pareja sentimental del culturista, Vera Schroeder, confirmó su muerte diciendo: "Lo ocurrido es cierto y pedimos la máxima discreción y respeto", señaló Vera Schroeder.



La mujer, quien también es levantadora de pesas, ha conmovido a los seguidores del influencer con un mensaje de despedida.

Alfredo Martín era conocido en el mundo del deporte y levantamiento de pesas por sus contenidos en distintas plataformas digitales, en las que brindaba información acerca de su estilo de vida, suplementos y entrenamiento como culturista.

Influencer español.

Sus conocidos y amigos, incluso algunos famosos youtubers, lamentaron lo ocurrido. Aunque, sin duda el mensaje más emotivo y significativo es el que dejó su novia Vera Schroeder.

El conmovedor mensaje de su novia

La deportista compartió una tierna foto con Alfredo, en la cual él le está dando un beso en la mejilla mientras ella sonríe a la cámara. De fondo se puede ver el océano, que es iluminado por un día soleado.



"No sé qué es tocar fondo porque nunca se me ha muerto nadie tan cercano, pero estoy descubriendo que lo que viene después de la pérdida es mucho peor", inició diciendo Vera en el post de Instagram.



Recalcó lo duro que ha sido regresar a su casa y ver que él ya no está, la falta de respuesta cuando grita que lo ama, sus caricias, sonrisa, besos, abrazos y "todas las cosas cotidianas" que compartían y que hacían especial su conexión.



"El despertar en una casa vacía que alguna vez fue compartida, cerrar la habitación en la que pasamos la mayor parte del tiempo porque no puedo soportar estar en ella porque es demasiado doloroso y sigo imaginándote allí", continuó la española.



También lamentó los planes y promesas que no alcanzaron a ser cumplidas, mencionando que todas estas cosas son aún peor que la muerte misma.



"Quiero contártelo o sorprenderte con ello, y la repentina comprensión de que no puedo", dijo Vera.



Las palabras que Verá dedicó a Alfredo no solo tratan de lo afectada que se encuentra su vida cotidiana por su repentino fallecimiento, sino también de lo doloroso que ha llegado a ser, pues finalizó diciendo: "¿Puedes morir de desamor? Casi que podría desear que sí".



Schroeder también utilizó sus redes sociales para pedir que se respete la privacidad de la vida de ambos y afirmó que no se encuentra en condiciones de explicar las causas de su muerte.



"No me veo capaz de explicar nada, probablemente más adelante sí", dijo.

Lo que se sabe sobre la muerte de Villano Fitness



Por el momento se desconoce la causa real de su muerte, aunque se maneja la hipótesis de que pudo haber sido de manera natural, como una falla cardíaca o de algún otro órgano importante por su estilo de vida.



Por otro lado, no se descarta un posible accidente o alguna otra razón ajena al deporte.

