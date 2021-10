En fotos: Sebastián Yatra presenta en Instagram a quien sería su novia 

La semana pasada, el reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra ‘encendió’ las redes cuando publicó unas fotografías que dejaron a más de uno con bastantes suposiciones.



Al parecer, el cantante estaría iniciando un nuevo romance después de la ruptura con la cantante y actriz argentina Tini Stoessel.



No es un secreto que el artista conocido por exitosas canciones como ‘Chica ideal’ (2021), ‘Pareja del año’ (2021) y ‘Ya no tiene novio’ (2019) se ha convertido en uno de los solteros más codiciados en el mundo de los famosos.



Sin embargo, dejó la sospecha de que ya no es soltero, pues en la publicación está junto a una mujer con quien parece compartir más que una amistad o relación de trabajo.



Y aunque la cercanía de los dos es evidente en el retrato, lo que llamó la atención de los internautas fue el tierno mensaje que dejó el cantante en la descripción: ‘Mi pedazo de sol’.

Pero… ¿Quién es la mujer?

La mujer que lo acompaña en las fotografías es Clara Galle.



Clara Galle es una actriz, bailarina, modelo y pintora española, quien hará su debut cinematográfico en la película original de Netflix ‘A través de mi ventana’, la cual se estrenará el 4 de febrero de 2022.

La mayor parte de su carrera, Galle se ha dedicado a la publicidad, haciendo parte de 'spots' de diferentes marcas. Según muestra en sus redes sociales, a la actriz le gusta la lectura, la escritura y la fotografía.

La artista por su parte también publicó las fotos con Sebastián Yatra en su cuenta de Instagram, la diferencia es que ella solo puso dos emoticones: Una foca y un corazón amarillo.



Yatra se encuentra en España por cuestiones de trabajo, recientemente fue invitado por la cantante Aitana para interpretar en vivo ‘Corazón sin vida’ (2020) en uno de sus shows.

Algunos de sus seguidores dicen que la publicación con Clara Galle se trata de una rotunda confirmación de un nuevo noviazgo, pero, por otro lado, hay internautas que dicen que Clara solo sería la nueva modelo de un video musical.

