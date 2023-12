Novia de Luisito Comunica pasó momento de terror cuando se incendió su hospedaje

Por medio de las redes sociales, Arianny Tenorio, novia del youtuber Luisito Comunica, contó los momentos de terror que vivió con su familia durante las vacaciones en Brasil, luego de que su vivienda de alquiler se incendiara.



"Me siento muy mal porque estas vacaciones fueron mi idea y siento que traje a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemaran", dijo la influencer.



Según lo contado por la modelo, ella y su familia alquilaron una vivienda para celebrar el Fin de Año juntos; sin embargo, luego de llegar, sus ilusiones se transformaron en momentos de terror.



Mientras se encontraban durmiendo inició la conflagración de su hospedaje y se dieron cuenta cuando vieron una densa capa de humo.



"Veníamos llegando de la playa y 30 minutos después se empezó a quemar la habitación por un problema eléctrico", contó la pareja de Luisito Comunica.



Los organismos de emergencia llegaron rápidamente y controlaron el incendio, todos los familiares de Arianny Tenorio se encuentran bien y fueron reubicados.



“Acaba de llegar la policía y la verdad es que me siento muy mal, siento que traía a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemara (…) Ya estamos viendo dónde nos vamos a ir porque aquí no podemos estar”.

