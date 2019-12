Novia de Leonardo DiCaprio se pronuncia por críticas sobre su edad

El actor Leonardo DiCaprio ha tenido un 2019 esplendoroso: quizá el 'pico' de su éxito se dio tras el estreno de la película 'Érase una vez en Hollywood', la cual coprotagonizó con Brad Pitt, otro de los galanes del cine.



A DiCaprio los paparazzi lo vigilan muy de cerca. Su vida privada siempre ha sido tema principal del mundo del espectáculo, especialmente todo lo relacionado con su vida amorosa. Y más ahora que DiCaprio completa más de un año de relación con una modelo 23 años menor que él.

El actor, de 45 años, fue 'sitiado' por los reporteros en 2018 hasta que fue descubierto al lado de una joven argentina. Camila Morrone, su pareja desde casi finales de 2017, es una modelo que, como si fuera poco, fue hijastra del siempre aplaudido Al Pacino durante más de diez años.



Lo que más llamó la atención en ese momento, y aún lo hace, es que Morrone tiene 22 años y DiCaprio 45.

Y fue precisamente sobre la diferencia de edad a lo que aludió Morrone en sus últimas declaraciones.



En entrevista con el medio Los Ángeles Times, la modelo y actriz se refirió a la situación asegurando que "todo el mundo debería salir con quien quisiera" sin que ese factor sea un gran impedimento, pues, dijo, "hay muchas relaciones en Hollywood y en el mundo en las cuales hay diferencias de edad muy grandes".



Morrone llegó a la entrevista a raíz de su primer gran papel como actriz en la película 'Mickey and the Bear': ella encarna a una joven que debe hacerse cargo de su padre enfermo. "Creo que cuanto más y más ve la gente la película, voy obteniendo poco a poco un reconocimiento que no tiene que ver con eso (su relación) (...). Es frustrante porque siento que soy algo más que con quien salgo", aseguró con contundencia.

Morrone dio sus primeros pasos en el modelaje hace más de tres años. Fue portada de la revista Vogue Turquía y Vogue España y, con la reciente producción, ingresó de lleno en el panorama de la actuación. Su padre, Máximo Morrone, fue uno de los grandes modelos argentinos de los 90. Su madre, Lucila Polak, tuvo una relación con Al Pacino, que se terminó a finales de 2018.



Leonardo DiCaprio no requiere mayor presentación: su primer papel lo hizo durante su niñez en la tercera entrega de 'Critters'. Luego de ello encarnó otros enormes papeles como el de Jack en 'Titanic', el de Billy Costigan en 'Los infiltrados' y Hugh Glass en 'El Renacido'; este último le valió su primer Premio Óscar.

