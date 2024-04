Novia de Julián Trujillo recibió amenazas por polémica declaración de Karen Sevillano

En ‘ La casa de los famosos’ , la convivencia entre los participantes presenta algunas discusiones desde que ‘La Segura’, Martha Bolaños, Isabella Santiago, Sandra Muñoz y Julián Trujillo tuvieron una conversación en la que expresaron las incomodidades que tenían entre sí.

A lo cual, el actor aprovechó para expresarle a la ‘influencer’ que no le gustaba la manera en la que ha jugado, puesto que para él Karen Sevillano y la creadora de contenido “han normalizado la cizaña” y siente que han “manipulado” la información que obtienen.

Tras ese encuentro de palabras, ‘La Segura’ se dirigió hacia donde estaba su equipo y les contó todo lo que había sucedido en esa conversación, lo que a Sevillano no le gustó y dirigió fuertes palabras contra Julián Trujillo: “Mald(...), desgraciado, perr(...) sarnoso”.

Seguido a esto se refirió a la novia del actor: “Él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”. Lo que no solo generó polémica en redes, sino que Susana Rojas recibió amenazas.

Enserio @CanalRCN no les da pena mostrar esto? Esto no es contenido, da vergüenza!!!! 😤



Que pensara la mujer de julian al escuchar que karen dice que está manipulada y maltratada?@LaCasaFamososCo #LaCasaDeLosFamososColombia #lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/0RSiFvgngU — Deiby Pulla (@deibyz806) April 8, 2024

Susana Rojas explicó que fue amenazada por los comentarios de Karen Sevillano



Los internautas que no apoyan a Julián Trujillo estuvieron publicando fuertes acusaciones en su contra, en las que indican que el actor podría ser un “agresor”, a lo que su novia compartió en su cuenta de X (antes Twitter) algunas opiniones que apoyaban a su pareja.

Sin embargo, en uno de los tuits que Susana Rojas compartió, un usuario de la red social le hizo, una fuerte amenaza que decía lo siguiente: “por eso es que aparecen picad(...) en bolsas negras por apoyar a tipos agresivos de esa manera”.

A lo que la actriz no dudó en responder: “Eres consciente de la amenaza que estás haciendo? Tienes derecho a la libre expresión y a tener tus ideas y posiciones con respecto a los participantes de La casa de los famosos, ¿pero hacer una amenaza pública?”.

Eres consciente de la amenaza que estás haciendo?

Tienes derecho a la libre expresión y a tener tus ideas y posiciones con respecto a los participantes de #LaCasaDeLosFamososCol

Pero hacer una amenaza? Pública?#LaCasaDeLosFamososColombia @CanalRCN @FiscaliaCol @LaCasaFamososCo — Susana Rojas (@SusanaRojas) April 7, 2024

Aunque Susana Rojas no ha confirmado si tomará acciones legales por lo sucedido, dejó saber que la persona que hizo el comentario eliminó la publicación: “Ya borró el comentario con la amenaza, pero tengo el pantallazo guardado. Esperemos que la gente no siga teniendo ese tipo de comportamientos con ninguna persona jamás”.

La Segura les contó a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia todo lo que le dijo a Julián



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO