Jhonny Rivera y su novia, Jenny López, llevan poco más de un año de relación sentimental, pero no fue hasta hace pocas semanas su romance salió a la luz. Según contó la joven, de 20 años, sus primeras interacciones con el cantante se dieron en el campo laboral y, después de un tiempo, comenzaron a aflorar los sentimientos.

A través de sus redes sociales, la pareja ha venido dando detalles de cómo se conocieron y, de paso, han hecho frente a las críticas de los usuarios por la diferencia de edad de 30 años.

Recientemente, en una entrevista con La Red, tanto Jhonny como Jenny decidieron revelar datos de los inicios de su idilio, que, según la caucana, se dio de manera "orgánica".

“En mi mente no pasaba que le fuera a decir algo a ella. Primero porque ella es una niña muy cuidada por sus padres, siempre viajó con el papá o la mamá. Empezó viajando en el carrito de ellos, no en el bus”, sostuvo el intérprete de 'Alguien me gusta' para el programa citado anteriormente.

Aunque, al inicio, todo giraba en torno al plano laboral, una conversación cambió el rumbo de su relación.



De acuerdo con el relato de Rivera, en una oportunidad, él le prometió a la joven aumentar sus seguidores en redes sociales de 3 mil a 10 mil en tan solo unos días. Ante la incredulidad de Jenny, decidieron hacer una apuesta. El premio, según relataron, era un beso.

El artista de música popular, empecinado en obtener su objetivo, trató de contactar al mánager de Manuel Turizo, de quien la cantante había realizado un cover por esos días. Como no tuvo respuesta, acudió a 'La Liendra', quien subió una historia a su cuenta y contribuyó a que, al final, López incrementara sus números en redes.

Mientras se encontraban en un compromiso musical, finalmente, los cantantes se dieron su primer beso. “Nos miramos y medio un besito rebotadito”, narró Jhonny Rivera a La Red.

Después, durante otra conversación que sostuvieron, el artista se enteró de que se trataba del primer beso que la joven daba.



Para el programa mencionado, dijo: “Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para jugar’. Yo dije: ‘No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante’. Entonces empecé a cortejarla un poquito”.

A pesar de la diferencia de edad, Jenny comentó que recibió el apoyo de sus padres y que, incluso, todo se dio de manera muy tranquila. De hecho, el cantante de música popular habló con los progenitores de la artista.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO