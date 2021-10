Novia de Epa Colombia la habría bloqueado por beso con Lina Tejeiro

Una vez más Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es tendencia en redes sociales, en esta oportunidad por el beso que se dio en la fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro, precisamente, con la actriz.



Una situación que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pues así como muchos 'celebraron' el momento haciendo alusión a la canción 'Linda' de Tokischa y Rosalía, otros mostraron su descontento con la publicación.



¿Qué piensa Diana Celis del beso?

Al parecer, otra persona a la que tampoco le llamó mucho la atención el video fue a Diana Celis, jugadora del Santa Fe y novia de Epa Colombia. Según lo relató la empresaria en sus historias de Instagram, Celis la bloqueo de WhatsApp y no durmieron en la misma habitación.



Sin embargo, también aseguró que no entiende su molestia, pues fue la futbolista quien grabó el video.



"Diana ya me bloqueó del WhatsApp, pero no entiendo por qué está brava. No entiendo porque ella fue la que grabó el video y yo le dije: 'Amor, ¿lo hacemos?' y ella me dijo: 'Dale, amor'. Ella fue la que lo grabó, pero luego no sé lo que pasó", manifestó Barrera.



También contó que le envió un mensaje de texto, pero no obtuvo ninguna respuesta.



Pese a las declaraciones de la influenciadora, algunos internautas piensan que la supuesta pelea de la pareja es solo "marketing", pues Celis compartió un video viendo una película en lo que aseguran es la sala del apartamento donde viven. Pero, de momento, la jugadora no ha dado ninguna declaración al respecto.

