El 22 de julio del año 2022 el país quedó conmocionado por la noticia de que el cantante Dario Gómez había fallecido.



En un entrevista que Caracol Televisión hizo a la pareja del cantante, Johana Vargas, la mujer revela, lo que ella denomina, una premonición de la muerte del cantautor de 'Nadie es eterno en el mundo'.



Vargas narró para el medio la conversación que sostuvo con Dario Gómez el día anterior a su muerte.



"Ese día salieron a almorzar con amigos. Ellos se fueron a la casa. Entonces, en la carretera, se les acercó un carro en el que estaban escuchando la canción ‘Adiós, ángel mío’. En ese momento, dice la mujer, Gómez menciona la posibilidad de su muerte, en ese momento, como una hipótesis.



"Ay, amor. Cuando yo me muera y escuches mi música, cómo te irás a sentir de triste", le dijo el cantante a su pareja.



"Bebé, por qué me dices eso. Dios te va a regalar muchos años más de vida", le dice Vargas. Luego Gómez finaliza la conversación mientras toma la mano de su pareja, la besa y se la lleva a su pecho.



Según contó la familia, al siguiente día, el cantante no se acercó a la cínica luego de que presentaba un fuerte dolor en su espalda. Sin embargo, Gómez cumplió con un compromiso de trabajo y horas más tarde murió de un infarto.



La entrevista en este medio finaliza con la mujer afirmando que ellos se habían prometido estar toda la vida juntos asegurando que "así va a ser", expresó Vargas.



A continuación, la entrevista para Caracol Televisión:

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS