Jenny López, la novia del cantante Jhonny Rivera, decidió hacer frente a las críticas de los usuarios luego de que revelara, este domingo, que su primer beso había sido con el cantante de música popular.

La pareja, que lleva poco más de un año de relación, pasó por el set de La Red y, durante una larga conversación ante las cámaras, sacó a la luz detalles desconocidos de su historia de amor. Entre ellos, cómo inició su romance, cómo se tomaron los padres de la joven la noticia y el motivo por el cual, en este momento, la caucana es sujeto de señalamientos: su primer acercamiento físico.

Para el programa mencionado anteriormente, los artistas señalaron que su primer beso se dio durante un compromiso musical y estuvo impulsado por una apuesta que, de acuerdo con su relato, ganó el intérprete de 'Alguien me gusta'.

“Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para jugar’. Yo dije: ‘No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante’. Entonces empecé a cortejarla un poquito”, detalló Rivera en entrevista.

La pareja se lleva 30 años de diferencia. Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Jenny López responde a las críticas: 'Juzgan sin saber'

Luego de que la pareja se destapara en televisión nacional, Jenny López salió a pronunciarse en sus redes sociales pues, según ella, ha estado recibiendo muchos comentarios y mensajes directos ofensivos.

“Jhonny dijo que yo estaba nerviosa porque había sido mi primer beso y eso fue para la gente un escándalo, a mí me han insultado de las maneras que han querido, a Jhonny también, que por creerse el ‘cuento’ de que es mi primer todo", dijo en un inicio la joven de 20 años.

La artista insistió en que, aunque no tenía que dar explicaciones sobre su vida privada, se vio en la obligación de hacerlo debido a los insultos constantes que han llegado a sus plataformas digitales.

“Yo no tengo que dar explicaciones de mi vida privada, pero es increíble la cantidad de gente que me insulta por suponer que mi vida es igual a la de la mayoría", añadió frente a la cámara.

Dejó en claro, además, que mucho antes de conocer a Jhonny Rivera ella ya se encontraba inmersa en el campo musical, y que sus logros son fruto del constante trabajo y esfuerzo que imprime en sus proyectos.

