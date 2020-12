¡Ojo! Vea cómo el covid-19 puede propagarse en sus reuniones navideñas

En la noche del 10 de marzo de este año, los miembros de un coro se reunieron en una iglesia del condado de Skagit, en el estado de Washington (EE. UU.). Una persona había tenido síntomas de un resfriado común tres días antes y más tarde dio positivo para coronavirus.



En total, asistieron 61 miembros del coro, quienes en su mayoría tenían más de 60 años. Durante la reunión evitaron el contacto físico y usaron desinfectante en las manos.

No obstante, algunos se enfermaron luego. En total, de los 61 asistentes, 33 dieron positivo en las pruebas y 20 no se sometieron a un test, pero tuvieron síntomas, por lo cual fueron identificados como casos probables.



Este caso es importante porque puede ser muy similar a una novena en la que la gente se descuida. Por estar en familia, las personas pueden tender a relajarse, cantar, hablar, quitarse el tapabocas y olvidar abrir las ventanas para que el aire circule.



Como se ve en el modelo, entre más tiempo pase, mayor puede ser el riesgo, porque la concentración de las partículas aumenta.



Néstor Rojas, ingeniero químico y profesor de la Universidad Nacional que ha hecho y difundido estudios sobre la transmisión del nuevo coronavirus, señaló que es cierto que “la carga viral de una persona va a ser mucho menor a dos metros que si estuviera a un metro”. Pero advirtió que “si una persona contagiada está en un lugar en donde el aire no se mueve, puede infectar a otras a dos metros y mucho más”.



Es decir, no basta con mantener el distanciamiento si hay una persona infectada que no tiene el tapabocas y que está hablando o cantando. Más aún, si comparte el mismo espacio con otros individuos durante un tiempo prolongado.