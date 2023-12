Novena de aguinaldos: mejores villancicos de Navidad para cantar frente al pesebre

La novena es un momento para compartir con la familia y los amigos. Esta tradición inició el 16 de diciembre y, durante nueve días, celebrará la cuenta regresiva del nacimiento del niño Jesús.

Los mejores villancicos para cantar en las novenas

Las novenas son una tradición que empezó con el sacerdote ecuatoriano Fray Francisco Fernando Larrea, quien escribió un libro para los fieles creyentes.



Con el tiempo, este texto se adaptó, gracias a la religiosa María Ignacia, quien era bogotana, ella hizo una nueva versión de este y, de esta manera, nace la tradición como la conocemos hasta el día de hoy.

Las novenas son una tradición en Colombia. Foto: iStock

Al terminar la novena, llega el momento favorito por muchos: cantar villancicos. En esta, las familias y amigos se reúnen para entonar algunas alabanzas y, al tiempo, comer buñuelos, galletas de Navidad y natilla.

Se conoce esta melodía como una composición popular y tradicional cuyo significado es religioso o espiritual. Suele ser cantado durante las fiestas decembrinas.



Algunas de las canciones más famosas que se reproducen al terminar cada ceremonia son 'Antón tiruriruriru', 'Los peces en el río','Mi burrito sabanero' y 'Campana sobre campana'.

Cada país tiene su versión única de villancicos, adaptándolos a sus tradiciones y costumbres específicas. Foto: iStock

Aquí la letra de los villancicos favoritos

Desde el 16 de diciembre, comenzó la novena de aguinaldos. Con motivo a esta fecha, le compartimos el texto completo de algunos villancicos para que cante con su familia.

Mi burrito sabanero

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús



Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús.

Antón tiruriruriru

Antón tiruliru liru

Antón tirulirurá

Antón tiruliru liru

Antón tiruliru rá



Jesús al pesebre vamos a adorar

Jesús al pesebre vamos a adorar

Duérmete, niño chiquito

Que la noche viene ya

Cierra pronto tus ojitos

Que el viento te arrullará



Antón tiruliru liru

Antón tiruliru rá

Antón tiruliru liru

Antón tiruliru rá



Jesús al pesebre vamos a adorar

Jesús al pesebre vamos a adorar

Duérmete, niño chiquito

Que tu madre velará

Cierra pronto tus ojitos

Porque la entristecerás



Antón tiruliru liru

Antón tiruliru rá

Antón tiruliru liru

Antón tiruliru rá



Jesús al pesebre vamos a adorar

Jesús al pesebre vamos a adorar

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO