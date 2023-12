Novena de Aguinaldos día 1: villancicos, consideraciones y oraciones completas para hoy

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh Divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!